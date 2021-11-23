國際航班呈正成長　波音公司：台灣航空運量仍僅有疫情前35%

▲波音公司分析，台灣航空整體運量僅為疫情前35%。（圖／路透社）

記者許維寧／台北報導

波音公司今天（11/23）發表2021商用民航市場展望（CMO）報告。隨各國疫苗接種率提升航空市場逐漸復甦，即便越來越多航空公司增加長途航班市場，讓國際交通呈現正成長跡象，但台灣的航空整體運量仍僅為2019年的35%。

波音公司今天發表2021商用民航市場展望（CMO）報告以及相關統計數據，內容指出，越來越多航空公司增加長途航班，但目前全球航班數仍為2019年疫情前85%，目前歐洲和北美運量趨穩，已經可恢復至疫情前約9成。

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但報告也指出，台灣目前運量仍只有2019年的35%，雖有穩定復甦但仍然低於2020年水準。然而跟去年同季度相比，東亞航班時間表雖然可能臨時取消、異動，但也已經增加約30%。

波音也預測，最快要到2023年至2024年，全球長途航班運輸才會恢復到疫情前的水準。主要也取決於航空公司可否給予適當的座位供給，以及各國邊境檢疫是否放鬆，如新加坡近期設置疫苗接種通道、泰國設有疫苗沙河，航空業復甦還是有賴各國檢疫和邊境協調。

波音商用飛機集團區域行銷董事總經理Dave Schulte也說，因應疫情趨勢，波音飛機內艙 也設計空氣過濾系統，約2至3分鐘就會機上空氣進行循環，甚至已經優於醫院水準。機艙內也採用紫外線殺菌清潔，會持續跟航空公司客戶商討，以新一代概念來進行機艙優化。

Dave Schulte談到，會定期和航空公司、政府進行協商討論，透過行動計畫進行倡議，盼能縮短檢疫、隔離時間，目前都持續進行中。也希望各國可以針對國際旅遊有更明確、合理的規範，目前都在商討中。

