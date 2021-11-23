波音預測：未來10新機交付可達1.9萬架　單走道客機最夯

▲波音（Boeing）公司預測，未來十年新機交付量可上看1.9萬架。（圖／路透社）

記者許維寧／台北報導

波音公司今天（11/23）發表2021商用民航市場展望（CMO）報告。報告內容指出，至2040年亞太地區市場航空交通將佔據全球近半數市場。另外根據波音公司未來交付新機預測，2031年新機交付量預計達約1.9萬架，至2040年則可望交付多達4.3萬架新機，其中更為經濟的單走道客機約佔7成之多。

波音公司今天發表2021CMO報告，並舉行線上說明記者會。波音商用飛機集團區域行銷董事總經理Dave Schulte分析，未來20年新機交付預測，波音公司預估，至2031年新機交付量將達1萬9330架，未來至2040年新機交付則預計可來到4萬3610架，其中單走道客機占比約達到75%，其次則為廣體客機約為18%。

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Dave Schulte也說，很多新型飛機交付多是替換舊型飛機，因此未來預計飛機除役比例也會提升，宣布除役的飛機全球已有超過1500架，已經不再執飛則有3500至5000架，正式除役則有450架。近期波音逾3000架交付的新機中，燃油約可節省90億美元、可為航空公司節省160億美元，更可減少3200萬頓二氧化碳排放量。

此外，波音公司亦看好亞太市場，其中包括東北亞、大洋洲等成熟經濟體，加上中國、南亞、東南亞正值航空市場成長期，在新冠疫苗快速接種搭配疫情後快速復甦的市場熱度，亞太地區航空公司有機會因為商務和觀光旅遊、航空貨運而獲利。

Dave Schulte談到，東北亞市場中中產階級家庭約有6千萬，預計未來10年內還會再增加6千萬，加上GDP成長亮眼，廣大中產階級帶動的經濟需求將是航空業發展的關鍵因素。

波音公司對此預測，2040年亞太市場空中交通將佔全球近半數，將驅動未來20年內價值3.1兆美元、約1萬7645架新機採購。亞太地區國家為了支援民航業，同時也將需要投入約3.7兆美元售後服務。其中東北亞經濟體將持續支撐國內、區域與長程旅遊航空市場，新機交付量預計將佔75%，東北亞區域未來20年內預計需要價值3100億美元1385架新飛機，以及價值5550億美元的相關服務。

