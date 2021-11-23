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長腿美妻甜笑正翻！柚子醫師認「緊張到詞窮」　氣質照曝千人朝聖

▲▼長腿美妻甜笑正翻！柚子醫師認「緊張到詞窮」　氣質照曝千人朝聖。（圖／翻攝自臉書／柚子醫師）

▲柚子醫師曬出與太太合照，驚艷廣大網友。（圖／翻攝自臉書／柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師）

記者柯沛辰／綜合報導

「柚子醫師」小兒科醫師陳木榮常在臉書分享衛教資訊及看法，但22日晚間首次曬出與妻子合照，坦承自己多年來上節目都不會緊張，唯獨今天和太太在螢幕前亮相，一度緊張到說不出話。照片曝光後，許多網友紛紛驚呼「太美了吧」、「好有氣質」、「炫耀文無誤」，短短1小時就吸引近7000人按讚，掀起熱議。

陳木榮表示，他這些年來上節目都不會緊張，但這次跟太太一起上節目，站在太太身旁，他竟緊張到話都說不出來。照片中可見，夫婦倆面對鏡頭，開心露出微笑，其中醫師娘皮膚白皙、眼神溫柔，對著鏡頭露出明眸皓齒，搭上天藍色絲巾，氣質高雅不凡。

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粉絲看完紛紛留言，「夫人超美的欸，好年輕，又有氣質」、「為什麼把這麼正的太太藏在家裡？」、「太太這麼美麗優雅有氣質，柚子醫生真的該緊張」、「太太好美啊⋯難怪柚子醫師緊張，有初戀般的感覺啊」、「還以為是哪位主播」、「柚子醫生娘也太正了吧」、「夫人好美，仙女下凡啊！」

還有人笑說「我只看到太太，看不到柚子醫生」、「少了一貫的短褲和涼鞋」、「緊張到忘了穿拖鞋」、「這次有穿鞋！棒棒！」、「想知道柚子醫生如何追到柚太太的」、「怕講錯話嗎XD」、「柚子醫師迷妹表示難過」、「老婆也太美了吧！柚子醫生這集應該沒什麼畫面喔！」

貼文一出，短短1小時就有近7000人按讚、超過300則留言，引發話題。

▼網友看完直呼「太有氣質了」、「好美」；點圖可放大。（圖／翻攝自臉書／柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師）

▲▼長腿美妻甜笑正翻！柚子醫師認「緊張到詞窮」　氣質照曝千人朝聖。（圖／翻攝自臉書／柚子醫師）

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