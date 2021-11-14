華航貨運團隊首亮相！　2022年曆主打「文青風」只送不賣

▲中華航空2022年月曆首次讓貨運團隊曝光。（圖／華航提供）

記者許維寧／台北報導

中華航空推出 2022 年「一直在這裡 We are all here」月曆，結合掛曆和桌曆雙重功能，主題則為疫情下華航工作團隊樣貌，也首次讓貨運團隊於月曆亮相，並結合機師、空服、地服、修護等人物，以文青風格呈現華航當前營運重心。

中華航空推出2022年月曆，「We are all here」月曆封面以獨特昂首的視角仰望天空，象徵為來年開啟新面貌。受到疫情影響，大眾生活與消費模式改變，促使全球貨物流通更加頻繁，華航新年度月曆讓裝載管制員、貨運管制員躍然紙上，展現在機坪及貨艙保障貨物運輸、使命必達的幕後團隊。

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另外，華航近年力求年輕化，月曆也納入修護員、機師呈現經驗傳承精神，前者秉持工匠態度；後者展現團隊融和與溫暖，父子、母女、夫妻、兄弟姐妹一同在華航大家庭合作。此外，新年度月曆也納入地服、空勤人員編織成各個月份，帶領旅客回味走入機場那一刻，象徵「我們一直在這裡，歡迎您再次登機」。

中華航空表示，2022年月曆以團隊角色為靈感，透過現代藝術手法的插畫風格，結合工筆線條加上豐富層次，突顯時下流行的唯美文青風。

另為增加使用便利性及新鮮感，2022年華航月曆改為單月1張，共12張曆表，加大書寫空間及提升紙質，並結合掛曆與桌曆功能。華航月曆只送不賣，發行八萬份，將致贈飛行常客、往來企業及合作業者。