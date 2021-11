華航貨運團隊首亮相！　2022年曆主打「文青風」只送不賣

▲中華航空2022年月曆首次讓貨運團隊曝光。(圖/華航提供)

記者許維寧/台北報導

中華航空推出 2022 年「一直在這裡 We are all here」月曆,結合掛曆和桌曆雙重功能,主題則為疫情下華航工作團隊樣貌,也首次讓貨運團隊於月曆亮相,並結合機師、空服、地服、修護等人物,以文青風格呈現華航當前營運重心。

中華航空推出2022年月曆,「We are all here」月曆封面以獨特昂首的視角仰望天空,象徵為來年開啟新面貌。受到疫情影響,大眾生活與消費模式改變,促使全球貨物流通更加頻繁,華航新年度月曆讓裝載管制員、貨運管制員躍然紙上,展現在機坪及貨艙保障貨物運輸、使命必達的幕後團隊。

另外,華航近年力求年輕化,月曆也納入修護員、機師呈現經驗傳承精神,前者秉持工匠態度;後者展現團隊融和與溫暖,父子、母女、夫妻、兄弟姐妹一同在華航大家庭合作。此外,新年度月曆也納入地服、空勤人員編織成各個月份,帶領旅客回味走入機場那一刻,象徵「我們一直在這裡,歡迎您再次登機」。

中華航空表示,2022年月曆以團隊角色為靈感,透過現代藝術手法的插畫風格,結合工筆線條加上豐富層次,突顯時下流行的唯美文青風。

另為增加使用便利性及新鮮感,2022年華航月曆改為單月1張,共12張曆表,加大書寫空間及提升紙質,並結合掛曆與桌曆功能。華航月曆只送不賣,發行八萬份,將致贈飛行常客、往來企業及合作業者。