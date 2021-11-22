萊爾富搶先發聲！「即日起不再提醒、規勸未戴口罩之民眾」

▲萊爾富。（圖／業者提供）



記者周姈姈、蕭筠／台北報導

41歲蔣姓紙雕師因不滿進超商被規勸戴口罩，就將29歲蔡姓超商店員刺死，就有網友稍早在PTT公開一份疑似超商內部的通知信，內容指出「大夜班不再宣導顧客戴口罩」，引發熱議，而萊爾富也宣布，即日起對於未配戴口罩入店之顧客，將不再強制進行宣導與提醒。

本站稍早報導指出，22日凌晨有網友在PTT八卦板PO出疑似統一超商的內部信件，總公司下令大夜班同仁不再強制宣導與提醒未戴口罩的顧客，「便利商店已決定大夜班不宣導客戶戴口罩囉，治安問題不解決，企業開始不願意配合防疫囉。」

萊爾富於今（22）日搶先宣布，因萊爾富店內、店外均有張貼相關防疫之提醒，已達到顧客防疫告知，即日起，對於未配戴口罩入店之顧客，將不再強制進行宣導與提醒。

全家則表示，為保護第一線夥伴人身安全，會再次提醒店舖，依疫情指揮中心「不勉強規勸戴口罩」原則辦理，若遇其他暴力衝突事件，同樣以保障自身安全為第一要務，並盡速報警處理。總部亦會重新檢視與強化，保護店員人身安全的相關措施。

OK mart指出，因應全台門市安全措施，過去於門市即設置警民連線sop，後續持續運作，並加強門市安全宣導。目前防疫政令仍需配合疫情指揮中心宣導相關措施，門市採禮貌勸導相關政令配合為主。夜班的部份，除了警民連線保護，在去年疫情關係，避免接觸且符合服務便利，在學校門市的部份也設置OKmini來支援夜班。