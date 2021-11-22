萬華鐵棍男逞凶！男酒後揮安全帽誤敲臨停車　慘遭惡煞K破頭

記者張君豪／台北報導

21日晚間22時40分許，台北市萬華區萬大路某間羊肉爐發生打架事件，警方獲報後出動快打部隊到場，但鬥毆民眾均已鳥獸散；萬華警方調閱監視器，發現當時傷者彭男（38歲）因酒後拿路旁機車安全帽在人行道上揮舞，不甚打到路旁自小客車，導致車主許男（26歲）下車理論，過程中車主友人邱男（26歲）持鐵棍打傷醉後盧小小的彭姓男子，彭男頭破血流、下手邱男則逃離現場。

▲邱男持鐵棍追打被害人過程全遭監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

▲邱男持鐵棍追打被害人過程全遭監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

萬華警方指出：東園街派出所21日晚間獲報，萬大路發生打架案，派員趕赴現場時行為人已經離開現場。警方調閱監視器了解，傷者彭男於一旁羊肉爐用餐，滿身酒意卻走到店外人行道上，持路旁機車上之安全帽揮舞。

過程中不慎揮打停放路旁的自小客車，導致車主許男不滿上前理論，過程中車主友人邱男持鐵棍打傷彭男，導致彭男頭部2處撕裂傷，邱男隨即逃逸。警方經連夜追查，查緝邱嫌到場說明，警詢後並依刑法傷害罪偵辦，

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