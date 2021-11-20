超噁行徑曝光！知名甜點店女員工朝蛋糕「吐煙」　業者急出面道歉

▲ 知名甜點店女員工朝蛋糕「吐煙」，引起網友一片撻伐 。（圖／翻攝Dcard）

記者陳韻如／綜合報導

人氣甜點店「品好乳酪」台北武昌門市發生一起離譜案件！有網友在網路論壇Dcard上爆料，一名女員工竟在上班時間吸電子煙，接著打開冰箱朝裡頭的蛋糕吐煙，畫面一出立刻點燃網友怒火。對此，業者也緊急出面道歉，並承諾只要從8/1日起有到門市消費的民眾，可持發票或消費紀錄前往退款，另外，該員工職務也已立即解除。

透過畫面可以看到，該名女員工蹲在冰箱前，而在吸煙前還不忘環顧四周，下秒吸了一口後便打開冰箱，接著朝裡面的蛋糕吐煙，吐完後還狂笑不止，而一旁的拍攝者還不斷調侃，「很冷喔！很冷喔」，短短9秒的影片瞬間引燃網友怒火，「看到內文打蛋糕，真的噁心到不行，請問這樣是要讓客人吃你的二手煙嗎？」

影片一出立刻引起網友熱議，而對此，業者也緊急出面道歉表示，「很遺憾的說，是的，這是我們在台北誠品武昌門市發生的事情。​」這支影片做了非常不恰當的行為，不僅僅是做了不良示範，也與我們一直以來所秉持的理念背道而馳，這給了我們一記當頭棒喝，未來我們會加強夥伴訓練這一塊，來避免這樣的事情再次發生。

業者提到，該名店員在得知事件曝光後不斷狂哭，「雖然想給她在工作上的二次機會，但做錯了還是要有所懲罰，因此即刻起，解除該名夥伴職務。​」而由於該員工是在8/1到職，而影片拍攝期間為10/8日。

對此，業者承諾，因無法確保是否為單一次的行為，因此凡是在該員工到職日後至11/19間有到門市消費的顧客，「可持發票或是可顯示消費紀錄的憑證，至櫃上退款或是私訊 Facebook 粉絲專頁，聯繫退款事宜，以示負責。​」