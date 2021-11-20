初見面豪吃2萬餐再買7萬洋裝　他嚇到尿遁「做不下去」挨告性侵

▲李姓男子見剛認識的女伴用餐吃了2萬，還想去買昂貴服飾，嚇到尿遁閃人挨告性侵。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

李姓男子日前和1名初次見面的女性到五星級飯店開房間，接著又去高檔酒店吃飯，李男見女子一口氣點了2萬元豪華料理，還約李男晚點去百貨公司買1個上萬包包和1件7萬洋裝，嚇得尿遁，沒想到卻遭女子控告性侵、詐欺，李男無奈承認實在做不下去，只用手指進入，但絕無違反女子意願，台北地檢署最後以罪嫌不足為由不起訴。

據了解，本案提告女子聲稱從來沒有在工作，但對生活品質要求很高，到警局報案時，還會嫌冷氣設備老舊，她指控李男不顧她的反對，在飯店用手指侵入她下體，涉嫌妨害性自主，接著到文華東方酒店用餐時，李男又不告而別，害她得掏腰包付餐費，涉嫌詐欺。

▲這對初見面的男女都表示只用手指伸入，查無違反單方意願的性侵事證。（示意圖／Pexels）

李男解釋，當天是在朋友的double date餐會中，上首次認識這名女子，朋友努力搓合要他帶女子去自由活動，所以2人先到信義區的五星級飯店，因李男承認當晚提不起勁兒，最後只用手指伸入，但強調絕對兩情相悅。

李男表示，2人休息過後，女子說要去文華東方酒店吃飯，點了紅酒、餐點金額高達2萬元，還邊吃邊說，已經在新光三越看好了1個1萬元的包包，也訂了1件7萬元的洋裝，希望李男接著再陪他去買，李男自忖實在吃不消，選擇尿遁不告而別。

辦案人員再詢問女子，為何一頓飯要吃到2萬元，女子不以為然地表示「我平常就這樣的」，由於餐點幾乎都是女子點的，又查無李男違反女子意願性侵的事證，最後檢察官綜合相關跡證，全案偵查終結，給予李男不起訴處分。

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