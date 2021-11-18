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不滿小弟女友與人妻「三人行」　明仁會組「球棒隊」暴力砸店遭逮

不滿小弟女友與人妻「三人行」　明仁會組「棒球隊」暴力砸店遭逮

▲杜男曾為幫小弟出頭，當街開車衝撞陳姓被害人，導致全身挫傷。（圖／翻攝畫面／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

新北市竹聯幫仁堂明仁會20歲杜姓男子涉嫌介入多起暴力案件，唆使小弟組成「球棒隊」，在土城多處砸店討債，更曾因小弟女友被搭訕，為幫小弟出頭而當街駕車衝撞民眾，行徑極為囂張。警方經過長期調查，昨日強力執行掃黑，將杜男及其10名手下逮捕到案，訊後依法偵辦。

警方調查，杜男涉及至少4起暴力討債和砸店傷人案件，其部分砸店原因還跟感情糾紛有關，包括其小弟女友被閨密找到汽車旅館「三人行」，小弟與該閨密相約談判，卻反遭當街打巴掌，杜嫌得知後，帶人到閨密與其丈夫經營的汽車美容廠砸店洩憤。

此外，杜男林姓小弟的女友在路上曾被陳姓男子搭訕，雙方因此曖昧不清，林男向杜男哭訴，杜男為幫小弟出頭，深夜將陳男約出來談判，杜男率小弟當街把陳男打得遍體鱗傷，甚至開車衝撞，陳男身上多處挫傷，嚇得落荒而逃並報警。

不滿小弟女友與人妻「三人行」　明仁會組「棒球隊」暴力砸店遭逮

杜男更涉及多起暴力討債案件，他受地下錢莊委託，組織小弟組成「討債球棒隊」，對押機車借款但還不出錢的被害人拳打腳踢，警方經過長期調查，昨日到杜男土城住處逮人，並將其9名同夥一網打盡，還起出多把西瓜刀及球棒、行動電話、毒品咖啡包15包及K他命5公克等相關證物，訊後依組織犯罪、妨害自由、傷害、毀損等罪嫌移送新北地方檢察署偵辦。

不滿小弟女友與人妻「三人行」　明仁會組「棒球隊」暴力砸店遭逮

土城分局長周振安表示，杜男在轄內涉及多起鬥毆及滋事案件，又有暴力討債及販賣毒品的不法行為，對治安造成嚴重影響，為了有效壓制暴力犯罪，警方組成專案小組蒐集事證，並報請檢方偵辦，對於犯罪行為、組織絕對會一網打盡，不讓地方惡霸囂張橫行，展現新北市維護治安決心。


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