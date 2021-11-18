拜習會「中美破冰」　馬英九：對兩岸和平有重要意義

▲前總統馬英九。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平16日舉行首次視訊會談，拜登對媒體表示，美國完全沒有改變對台灣的政策，美國不鼓勵台灣獨立，鼓勵台灣「完全照著台灣關係法的要求做」。對此，前總統馬英九今（18日）受訪表示，拜登特別講不支持台獨，對於台灣有重要意義，對於兩岸和平也具有重要意義。

馬英九表示，盡管習近平、拜登立場都沒有很大變化，至少見面了、破冰了，是值得肯定的現象，尤其是拜登特別講不支持台獨，對於台灣有重要意義，對於兩岸和平也具有重要意義。

根據白宮會後發布的會議紀要，拜登提到台灣議題時表示，美國堅持以「台灣關係法」、「美中三公報」與「六項保證」為指引的「一個中國」政策，反對片面改變現狀或破壞台海和平穩定的作法。

拜登16日到新罕布夏州宣傳基礎建設案，記者問到拜習會，他表示在台灣問題上，「我們表明我們支持台灣關係法，它（台灣）是獨立的，它自己做決定」。

拜登這項可能承認台灣獨立的說法，立刻引起議論；不久後拜登在登上空軍一號專機前，對記者澄清說，「我們完全沒有要改變政策」。

拜登說：「是他們，台灣，要決定，不是我們。而我們不鼓勵獨立，我們鼓勵他們完全照著台灣關係法的要求做，這正是我們正在做的，讓他們自己決定。就這樣。」