男入境隱瞞病情「隔離酒店趴趴走」害488人被隔离　下場GG了

▲廣西一名男子隱瞞疫情入境導致488人被隔離。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

據《新華社》報導，廣西一名男子隱瞞疫情入境，導致488人被隔離，引起疫情傳播嚴重危險，涉嫌違反妨害國境衛生檢疫罪，被判有期徒刑2年，並處罰金20萬元人民幣（約新台幣87萬）。

曹姓男子2021年4月通過廣西友誼關口岸從越南返回大陸境內，在入境口岸未如實填報健康申明卡，隱瞞在入境越南後隔離期間所入住酒店存在多例新冠肺炎確診、其出現發熱等新冠肺炎相關臨床表現等事實，且在酒店集中隔離觀察時違反隔離防疫要求，私自離開隔離房間與朋友接觸。

因曹男不如實填報的行為，先後造成同日同車轉運乘客、司機及隔離酒店其他入住人員459人被集中及延期進行隔離觀察，產生645862元（人民幣，下同）直接經濟損失；另外還造成友誼關海關口岸現場工作人員共計29人被要求居家隔離14天，嚴重影響海關對口岸的監管工作。

廣西憑祥市人民法院近日對案件進行宣判，法院認為，被告人曹男違反國境衛生檢疫規定，明知其為染疫嫌疑人，但出入境時採取不如實填報健康申明卡等方式隱瞞疫情，引起疫情傳播嚴重危險，行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百三十二條之規定，構成妨害國境衛生檢疫罪。故法院判處曹某有期徒刑2年，緩刑3年，並處罰金20萬元。