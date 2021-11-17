俄羅斯英雄成為首位「太空特派記者」　塔斯社將在太空站設立支部

▲俄羅斯英雄米塞金（Alexander Misurkin，右）將成為首位太空特派記者。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯《塔斯通訊社》（Information Telegraphic Agency of Russia-TASS ）與俄羅斯航太空總署（Roscosmos）17日簽署了合作備忘錄，將在國際太空站上設立新聞支部，成為全世界第一個在太空發新聞的大眾媒體，並且指定俄羅斯的太空英雄米塞金（Alexander Misurkin），成為第一位太空特派記者。

根據《塔斯社》報導，首位太空特派記者的任務，將是報導太空站的日常工作，他拍攝的照片、影片與撰寫的報導，將會發布在《塔斯社》的官網與社群網站上面，供讀者瀏覽。

《塔斯社》主席米哈伊洛夫（Sergei Mikhailov）表示，《塔斯社》總在尋找發生突發新聞的地方，「以前，我們僅侷限於我們的星球，我們已經注意到，外太空將是我們擴張新聞的目標」。

太空總署署長羅戈津（Dmitry Rogozin）表示，在太空站設立新聞支部，可以更廣泛的向大眾介紹俄羅斯的航太工業， Roscosmos 與《塔斯社》合作的這項啟蒙性教育，讓讀者更了解太空人的工作，有助於普及俄羅斯的太空活動。

▲米塞金與日本「千億富豪」前澤友作（左）與他的助理平野洋三（右），將在12月8日執行太空任務。（圖／路透）



米塞金將於12月8日與日本「千億富豪」前澤友作，以及他的助手平野洋三一起搭乘「聯盟MS-20」（Soyuz MS-20） 太空船上執行太空任務，米塞金在此之前，已經通過「加加林太空人培訓中心」（Gagarin Cosmonauts Training Center）的新聞特派員認證。

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