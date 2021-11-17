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社會 社會焦點 保障人權

小三肉體交纏人夫！極樂對話曝：你淪為我的性奴了～正宮一見氣暈

▲上市公司華通電腦少東、吳姓副總遭週刊直擊與前女員工發生婚外情，遭元配提告求償。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲高雄小三傳訊給人夫，「你已經淪為我的性奴了」，正宮抓包氣炸。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

高雄人夫發生婚外情，與小三多次發生性行為，且2人還多次互傳露點照片、鹹濕對話。此外，小三也曾傳訊表示，「你已經淪為我的性奴了」等，還自承自己就是第三者，被正宮發現後一狀告上法院。法官審理後，依法判小三須賠償20萬元。

正宮指控，丈夫經常不在家中，她2020年8月間卻又無意間發現丈夫與小三的頻繁對話，其中還有露點照片、鹹濕對話，更有小三自承自己是小三的內容，包括，「你已經淪為我的性奴了」、「孩子是我拿掉的、你也不會有罪惡」、「我介入婚姻，我是失敗者」、「我是第三者」、「你老婆憑什麼一直利用小來要綁住你、我就沒有小孩嗎」、「我如果容得了她們，我還需要你離婚」等語，顯見小三與丈夫2人的舉止已逾越夫妻分際，讓她痛苦不堪，決定對小三提告求償。

法院開庭時，小三否認對話紀錄是她跟人夫的，而即使該對話是她所發出，也是因為遭到人夫所騙，但她主觀上並沒有侵害正宮權利的故意或過失，因此不負賠償責任。

不過，法院審理時勘驗對話內容，發現從小三與人夫的親密對話中，可看出2人有發生肉體親密關係，且小三還曾傳送，「今天我XXX為你所做任何一切都心甘情願，我委屈自己保全你，我做到了」等，法官認為，正宮所提的對話截圖應該就是小三跟人夫的對話無誤，認為她嚴重侵害正宮配偶權，最終判她須賠償正宮20萬元。

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