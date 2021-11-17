225萬AZ族「明限時6小時混打登記」　已預約第14輪不能改





▲第一劑打AZ疫苗可混打，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

混打來了！中央流行疫情指揮中心今日公布，疫苗預約平台明天上午10點至下午4點，限時6小時開放已經接種第一劑AZ的18歲以上民眾進行意願登記，可以選擇BNT或莫德納(Moderna)疫苗或兩者皆選，符合資格者約225萬人；至於已經在第14輪預約第2劑AZ者則無法進行登記。本次混打預計在第15輪提供，何時公布細節？指揮中心發言人莊人祥表示，等衛福部長陳時中主持記者會宣布「應該就明天」。

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▲混打開放登記。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今(17)日表示，「COVID-19公費疫苗預約平臺」將於11月18日上午10時至下午4時，開放已接種第一劑AZ(AstraZeneca)疫苗之18歲(含)以上民眾進行混打意願登記，前述民眾若有第二劑疫苗混打意願，可依意願選擇BNT或莫德納(Moderna)疫苗或兩者皆選。

莊人祥說明，目前接種第一劑AZ尚未接種第二劑AZ民眾總計有225萬人，屆時都可以上往進行意願登記，至於第14輪已經預約AZ第二劑，不管接種沒有，都不在本次開放登記意願範圍。而後續開放混打，需和第一劑間隔達8週以上，初估國內約有97萬名打第一劑AZ民眾符合資格。

限時明天6小時預約，時間上稍短，莊人祥則解釋，這是希望先蒐集民眾混打意願，後續作為預約時間的規劃，一開始只有少數也沒關係，就開放給少數的人打，以後還是有機會，未來會針對這部分持續開放。

指揮中心說明，意願登記將於11月17日下午5時暫停修改及登記，進行系統維護，並於明(18)日開放時再重啟，請符合混打意願登記資格民眾於意願登記開放時間，至預約平臺意願登記或修改，完成疫苗混打調查。第二劑無混打意願仍選擇接種AZ疫苗之民眾，則無需再進行意願登記修改。

指揮中心提醒，目前僅開放已接種第一劑AZ疫苗民眾進行混打意願登記，若第一劑非接種AZ疫苗，或已完成兩劑COVID-19疫苗接種，本次意願登記開放時間暫不開放疫苗混打調查，後續將視疫苗政策滾動調整開放。