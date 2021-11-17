抓到了！持假證件闖海軍營區疑竊取機密　退役少校高雄市區落網

▲左營海軍營區大門。（圖／翻攝自GoogleMap）

記者陳宏瑞／高雄報導

擔負我國海疆安全的高雄左營海軍軍區，12日晚間傳出遭一名已退役的陳姓少校軍官，持造假證件混入左營軍區，並以翻牆的方式，到海軍教育訓練暨準則發展指揮部辦公室內，停留約1個小時，疑似帶走機密文件，軍方衛哨發現有異確認時，陳姓退役少校趁隙逃逸，軍、警16日深夜在高市區抓到陳男，目前正交由憲兵隊偵訊中。

針對到底有多少作戰機密文件遭竊取，海軍司令部第一時間以「目前還在調查中」不願說明，而國防部長邱國正也相當震怒，已要求立即拔掉當天值日的「指揮官」。

對於此一侵入事件，海軍陸戰隊指揮部15日發布新聞稿表示，海軍教準部退伍陳姓民眾於12日23時27分，持偽證步行進入左營營區，13日0時24分由門哨衛兵查獲，單位即將相關事證函送憲警偵辦，將全力配合調查並追究相關責任。

海軍陸戰隊指揮部表示，經初步全面清查陳民步行可能行經路線之單位，辦公處所均已上鎖，且並無門窗毁損及物品遺失等情，後續將全力配合檢調單位偵辦。

軍、警小組經過連日追查，16日晚間在高市三民區遼北街抓到陳姓退役少校，警方對此不願多談，據了解，陳男拒絕夜間偵訊，今天早上才交由憲兵隊偵訊中，軍方也尚未對此做出說明。