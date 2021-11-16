人妻偷吃小王！戰地遍及北北基桃　人夫歸國見「房子全空」傻了

▲人妻趁著丈夫出國工作時外遇，還直接搬離住處，丈夫抓包後當場崩潰。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者陳韻如／新北報導

新北市一名人夫因長期出國在外工作，但沒想到他歸國返家後竟發現家中空無一人，經查後赫然發現，妻子竟趁著他不在時與學分班同學發生婚外情，2人還大方約會、接吻、牽手，甚至發生性行為，而戰地遍及北北基桃，讓他當場氣炸，憤而對小王提告求償。法院審理後，判小王須賠償人夫35萬元。

人夫主張，他與妻子於2018年3月間結婚，感情原本相當和睦，而因他因公長期出國工作，2019年7月歸國後，發現妻子竟然已搬離住處，他心急如焚趕緊調查，沒想到卻發現妻子與學分班的同學來往密切，而他事隔4個月後終於找到妻子，妻子才坦承外遇。

人夫表示，因小王的熱烈追求，妻子才答應交往，且小王不但多次傳送曖昧訊息，2人還一同外出約為、接吻、牽手、發生性行為，甚至還勸說妻子與他離婚。此外，2人的約會戰地更遍及北北基桃，讓他頓時頭冒綠光，氣得對小王提告求償。

不過，小王到庭後卻否認姦情，辯稱他並不知道人妻已婚，也否認有與人妻發生性行為，但因人夫過去曾提刑事訴訟，人妻也曾出面證稱小王知道她已婚一事，且2人還曾在小王的住處中發生性行為等。

此外，法官還查出，小王曾透過訊息詳列2人相處之間的大事記，例如，「第一次告白，3/11台北，伊通公園」、「第一次親親，3/ 15 基隆，海邊廣場」、「第一次親密接觸，5/2 在家裡」等，法官因此認定2人姦情，最終判小王須賠償人夫35萬元。全案可上訴。