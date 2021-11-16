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活力四射！　「看見雲嘉南」業務成果宣傳會展現績效

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，首次辦理「看見雲嘉南」業務成果宣傳會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，首次辦理「看見雲嘉南」業務成果宣傳會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，為展現各單位業務推動成效，及強化人員專業簡報技能，並達到職業訓練、就業服務相互交流學習的目的，在雲嘉南分署育樂大樓首次辦理「看見雲嘉南」業務成果宣傳會。

現場包括雲嘉南分署長劉邦棟、黃秘書章一、楊技正慶元、就業中心主任及業務科科長，逾200位人員參與，南分署將歷年來各項業務執行成果，透過短劇、動漫及結合時事等方式精彩呈現，與會人員均表示受益良多，藉由本次活動業務交流，更可串連整合分署各支計畫資源，對於未來推展分署業務相當有幫助。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，首次辦理「看見雲嘉南」業務成果宣傳會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

雲嘉南分署長劉邦棟表示，為鼓勵同仁發揮創新思維及團隊合作精神，各單位以不同類型的簡報方式，呼應分署「專業創新、感動服務、團隊合作」的核心價值，雲嘉南分署領先其他分署，首創辦理「看見雲嘉南」業務成果宣傳會，希冀透過宣傳會展演促使同仁凝聚感情、教學相長，互動觀摩學習雙向溝通，以利日後分署業務執行發揮綜效。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，首次辦理「看見雲嘉南」業務成果宣傳會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

劉邦棟補充，本次業務成果宣導會將賽制分為兩組，分別是七個就業中心組成的職引未來組，及分署業務科室的人才領航組，並邀請黃孟儒助理教授、蔡佳旂執行長、林紹偉發起人及鄭冠中創辦人共計四位專家學者擔任評審，以業務呈現、簡報技巧、業務創新及團隊精神四項目進行評分，選出各組前三名頒發獎狀及獎金以資鼓勵。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，首次辦理「看見雲嘉南」業務成果宣傳會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動過程相當熱絡，各單位不遑多讓激發許多創意，以最貼近時事的方式呈現，如朴子及虎尾就業中心以新聞播報方式介紹中心執行績效，更將攝影棚搬至活動現場、斗六就業中心動漫鬼滅之刃為主題，cosplay換裝串場簡報、新營就業中心以超夯韓劇魷魚遊戲為主軸介紹，加上帶動跳炒熱氣氛、綜合規劃科以奧運比賽的表演方式，透過啦啦隊熱舞開場後，搭配不同運動賽事帶出執行成效，以及秘書室以「平凡化作不平凡亮點成就雲嘉南」帶領廚工、司機、清潔員等人員呈現工作日常，看似平凡卻又缺一不可，默默守護南分署，讓人感到動容，各單位的演出讓台下每位觀眾都看得目不轉睛，直呼過癮！

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，首次辦理「看見雲嘉南」業務成果宣傳會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

評審委員表示，雲嘉南分署各單位臥虎藏龍、菁英盡出，在簡報架構設計上不僅清晰且富有巧思，並以趣味方式吸引目光，感受到各隊伍的付出與用心，由此看出分署各單位皆具創意思維及高度向心力，惟簡報內容雖豐富但需留意每張簡報的關鍵字與重點，相信各單位透過比賽典範學習，達到相互激勵、啟發與成長。

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關鍵字：

雲嘉南業務宣傳

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