廢鐵成鋼「鐵雕黑琵」創作展　七股特生中心黑面琵鷺展示館正式剪綵開展

▲以廢料鐵器製作展品的「鐵雕黑琵」創作展，14日在台南七股特生中心黑面琵鷺展示館，正式剪綵開展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一項以藝術結合環保，以廢料鐵器製作的「鐵雕黑琵」創作展，14日在台南七股特生中心黑面琵鷺展示館剪綵開展，農委會特有生物保育中心主任楊嘉棟、副主任林旭宏與台南市政府農業局長李建裕、台南市議員陳昆和等人，呼籲全國遊客在疫情趨緩微解封後，前來台南觀賞黑面琵鷺，也來參觀另類的「鐵雕黑琵」。

台南市立學甲幼兒園的8隻小小黑琵（oh!Happy day）舞蹈，佳里雅姿舞蹈藝術中心的小沙濔、就是要Play舞蹈，七股樹林社區的青蚵嫂表演，揭開「鐵雕黑琵」剪綵序幕。包括七股區長顏文穗、行政院雲嘉南區服務中心副執行長王開玹、海巡署南部分署11大隊參謀主任江展蔚、台江國家公園管理處解說教育課長林文敏、市政顧問蔣琦君、立委郭國文助理黃熙順及陳柏廷、市議員方一峰助理李寶桐、蔡秋蘭助理、謝財旺助理、民進黨佳里區黨部主任王平川等都到場參與剪綵。

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「鐵雕黑琵」創作者賴銘傳，是以廢料鐵器創作成品，整個創作素材，除了運用環保觀念將汙染及浪費降到最低之外，不鏽鋼材質更有利於長久保存，替景觀藝術帶來了全新的想法，更成為留住記憶的獨特作品。

台南市農業局長李建裕說，2020年，台南市生態保育學會理事長邱仁武邀請他為學甲濕地生態園區製作3座地標時，認識黑面琵鷺等國際級保育鳥類後，也開始創作黑面琵鷺等鳥類鐵雕，還製作了台南市鳥水雉，相當逼真有看頭，令人稱讚不已，特別邀請他在今年黑面琵鷺保育季展出另類鐵雕黑琵。

特有生物保育中心主任楊嘉棟相當欣賞賴銘傳的環保藝術理念作品，特別以2萬5千元購買展覽作品之一的「招潮蟹與黑面琵鷺」，展覽結束後將永遠留存在七股黑面琵鷺展示館展出，讓遊客長期觀賞。

至於「招潮蟹與黑面琵鷺」是如何構成的，賴銘傳表示，「黑面琵鷺」是用不鏽鋼板，彎管，碗，茶壺，小火鍋，防盜窗圓管等廢鐵物品做成。「招潮蟹」的成品為：熱水氣內膽，湯匙，杯子，扶手圓球，大小方型管等。

「鐵雕黑琵」創作展將自11月14日起至2022年4月30日止在七股特生中心黑面琵鷺展示館展出，由於疫情減緩，歡迎各地遊客都來台南觀賞黑面琵鷺，同時也不妨來欣賞「鐵雕黑琵」這場富有教育意義及藝術家推廣的創作特展，感受鐵雕藝術帶來的力與美。