館長不忍了！開嗆民進黨「答應的事全做不到」：台灣人該死？　

▲館長不忍了！痛批民進黨2年前答應的事，一個都做不到。（圖／陳之漢&蔡英文臉書）

記者邱晟軒／台北報導

高雄市大寮區昨日發生酒駕撞死夫妻憾事！館長陳之漢也在臉書發文怒批，「又有酒駕撞死人，政客們還在四個同意不同意」，不料貼文發出後卻遭到許多網友不領情倒讚；館長今（14日）再發聲開嗆，更直接把砲口朝向民進黨，「台灣人中低階層難道該死？」

針對國內頻頻發生酒駕撞死人意外，如今又有無辜民眾慘遇不幸悲劇，館長陳之漢昨在臉書動怒發文指出，「又有酒駕撞死人，政客們還在四個同意不同意嗎？」不料貼文曝光後，遭到許多綠營支持者不領情倒讚。

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▲高雄昨發生酒駕撞死人憾事。（圖／記者吳奕靖翻攝）

館長對此今再度發文表示，「2018年至今，我直播或臉書講了無數次修法修法修法、酒駕、殺人、暴力犯罪、居住正義、車稅、虐童和司法正義，我難道沒支持過執政黨？」

館長指出，「光是我2020年中槍至今，短短一年多百起槍擊案，酒駕事件不斷發生，社會暴力犯罪以及虐童也是，最好笑的房價創新高，司法判決可笑到不行，黨可以挺但要分是非黑白。」

館長將砲口朝向民進黨，直言「我討厭國民黨，但是執政黨19年答應的事情一個都做不到，台灣人中低階層難道該死？上一篇挺綠的人可否回答我？年輕人未來在那裡？老老實實守法的人安全保障又在那裡？」