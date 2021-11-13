不滿被打小報告！　新兵趁休假撂人國道休息區圍毆同梯下場曝

▲不滿被打小報告！新兵烙人尾隨同梯猛揍。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／桃園報導

陳姓新兵去年在新訓中心時，因何姓同袍向班長打小報告而懷恨在心，竟趁著集體休假，眾人乘著軍方所雇用遊覽車抵達國道3號清水服務區休息時，夥同江姓男子等3名友人，在清水服務區廁所內痛毆何姓男子。桃園地院審理後認為，江姓男子為現役軍人，無視軍紀而犯罪 ，依妨害秩序法判其有期徒刑6月，得易科罰金。

陳姓男子去年在軍中新訓時，因被指派到靶場公差而未到勤，被何姓同袍向班長打小報告後，引發陳的不滿。事後陳男向江姓男子訴苦後，江男竟趁著集體休假，眾人搭乘軍方所僱用之遊覽車，行抵國道3號清水服務區時，夥同陳姓男子等3名友人，一路尾隨何姓男子進廁所，幾人將何男團團圍住，要求何男道歉，但被何男拒絕，江男等人竟對何男一陣爆打，導致何男面部與頭部有挫傷，儘管事後雙方已達成和解，但檢方仍依法對江男起訴，其餘3人則為緩起訴處分。

桃園地院審理後指出，江男為現役軍人其竟無視軍紀，而在新訓集體休假期間犯下本案，對何男實施強暴，並在熙來攘往的服務區內妨害公告秩序，依違反妨害秩序判其有期徒刑6月，得易科罰金。