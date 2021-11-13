李應元喪禮採樹葬！不設靈堂、婉謝花籃　胞弟懇求：千萬不要哭

▲李應元。（資料照／記者林敬旻攝）



文／中央社

前駐泰代表李應元因壺腹癌轉移病逝，李應元胞弟李宗明今天表示，懇辭並婉謝各界花籃，僅於法鼓山中華佛教文化館設置蓮位供家屬追思、祭拜，並將追隨已故聖嚴法師所倡導環保自然葬採樹葬。

李應元治喪事宜由李應元遺孀黃月桂處理；民進黨立委莊瑞雄下午接受中央社記者訪問時說，他致電黃月桂表達哀悼之意，黃月桂希望打造不一樣的喪葬文化，一切從簡、低調、莊嚴。

李宗明晚間接受中央社記者訪問也說，聖嚴師父說生老病死是自然法則，所以，人一生都在修行乘願發願還願，往生時辦理的是佛事。

有關治喪事宜，李宗明說，一切都還在規劃安排，不另設靈堂，未特別設立治喪委員會，也沒有討論過籌組治喪委員會，一切低調、簡單、莊嚴。

他提到，李應元一生對於生命都是正面、樂觀以對，對李家人而言，將秉持簡單、莊嚴、低調、環保等原則，採取佛教儀式，尊重法鼓山安排，希望大家記得李應元正面樂觀的笑容。

李宗明並說，將在法鼓山位於北投的文化館設置蓮位，供親人、家屬為李應元誦經助念，且採環保自然葬方式，希望好友們記得李應元陽光、爽朗的笑容，守護台灣、守護民主、二二八牽手護台灣的一生追求。

另外，李宗明說，各界好友紛紛致電慰問且要致贈花籃，李家人對此表示感謝，但懇辭並婉謝花籃、花圈；深切感謝來自執政黨高層們的關心、慰問，希望各界追思李應元生前爽朗、陽光的模樣，千萬不要哭，生老病死是常態，不要悲傷，李應元一生已具足圓滿。