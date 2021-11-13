突迴轉被後方車追撞再衝電桿釀2死　超速駕駛判1年2月徒刑

▲屏東地方法院。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

蔡姓男子駕車撞上前方同方向欲左轉的施姓男子駕駛汽車，造成施男及車內另一名女乘客死亡，被檢方依過失致死罪起訴；法院審理，經肇事鑑定委員會鑑定結果，雙方均負有肇事責任，但蔡男事後未與死者家屬達成和解，被屏東地方法院判處有期徒刑1年2個月，可上訴。

判決書指出，蔡姓男子於2020年6月8日早上，駕駛自小客車行經長治某道路時，未注意前方路況，及該路段速限為每小時50公里限制，仍以每小時約70公里的速度超速行駛通過該路段。

適施姓男子駕駛自用小客車，車內載有兩名乘客，在他同向前方行駛，因疏未注意汽車迴車前，應看清無來往車輛，始得迴轉，而貿然向左迴轉，不慎以其汽車之前車頭撞擊施男的汽車左側前後座車門處，施男之車輛車頭處並撞擊對向車道之電線桿後停下。導致施男及車內另一名女性乘客受到重傷，送醫不治。

該事故經送公路總局車輛行車事故鑑定覆議會覆議，結果為：「施男駕駛自用小客車，於劃有分向限制線路段之缺口往左迴車前，未看清無來往車輛，與蔡男駕駛自用小客車，行經劃有分向限制線之路段超速行駛且未注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施，同為肇事原因」。

法官因此認為該起事故，雙方均有肇事責任，但蔡男未與死者家屬達成和解，判處有期徒刑1年2個月。