廣播節目為「乾隆白菜」翻臉　男主持人摔門走人不錄了

記者崔子柔／綜合報導

天津交通廣播節目《紅綠燈》2位主持人昨（12）日在節目上大吵，他們討論到「乾隆白菜」是涼菜還是熱菜時引起爭執，最後男主持人氣到摔門走人，節目被迫中斷。

根據《播音中國》報導，該節目昨日討論的主題為「北京是美食荒漠嗎？」，有聽眾提到「乾隆白菜」，男主持人就說乾隆白菜算是涼菜，不算菜，而這之前，他也否定了爆肚和烤鴨。

女主持人問，「你為什麼每句話都要槓一下呢？」，男主持人說，「我說乾隆白菜是個涼菜也是槓？」，女主持人回，「就是為什麼別人講一句話，你一定要一定要...」，男主持人情緒開始激動，吼「我說乾隆白菜是個涼菜也是槓？」、「我這不是評價我是陳述，我槓什麼槓」，隨後聽見摔門聲，節目中就只剩下女主持人的聲音。

女主持人勉強獨自撐場幾分鐘後，匆匆將話題結束，靠放音樂度過節目時間，相關片段在微博讓引起討論，不少網友表示，「男主播一直在搶話，好幾次女主播想說話，他都在那裡自顧自的輸出觀點」、「這位男主播真的是非常喜歡槓，別人說什麼，他都會槓一下」、「聽眾每提一個這男的都要否掉」。