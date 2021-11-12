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台中警察動起來了！3人街頭帶開山刀對打　快打部隊火速壓制

▲▼台中警剛宣示嚴厲取締聚眾鬥毆，大坑清晨再度發生多人打架。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲台中警剛宣示嚴厲取締聚眾鬥毆，大坑清晨再度發生多人打架。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市一名宋姓男大學生日前因車輛和人擦撞，結果被對方圍毆重傷昏迷引發社會譁然，台中警方宣示即日起執行「全面掃除暴力專案」勤務，不料，今天清晨5點多，在北屯區軍功路二段與松竹路口停車場旁，就發生多人打架事件，現場還查獲一把開山刀，警方獲報啟動快打前往並帶回3人，正在釐清案情。

▲▼台中警剛宣示嚴厲取締聚眾鬥毆，大坑清晨再度發生多人打架。（圖／記者鄧木卿翻攝）

為了壓制不法氣焰，防範街頭暴力再次發生，台中市警察局長蔡蒼柏要求即日起規劃每日執行「全面掃除暴力專案」，實施密集性臨檢掃蕩作為，徹底肅清暴力亂源，安定台中治安狀況，除針對KTV、酒店、PUB、卡拉OK、不法分子及黑道幫派圍事處所等有危害治安場所，實施密集性擴大臨檢勤務外，另輔以「封閉式路檢」及「聯外道路路檢」等方式，建構台中市安全宜居之生活環境。

▲▼台中警剛宣示嚴厲取締聚眾鬥毆，大坑清晨再度發生多人打架。（圖／記者鄧木卿翻攝）

不料言猶在耳，警方前一晚才大規模擴大臨檢，結果清晨5點多，軍功路二段與松竹路口停車場旁就發生多人打架事件，警方獲報啟動快打，到場發現有兩部自小客車跟3個人（疑似打架的一方），警方從其中一部車上取出一把大型開山刀，開車者辯稱不知道刀子為何在他車上，警方後來將3人帶回派出所釐清案情。

▲▼台中警剛宣示嚴厲取締聚眾鬥毆，大坑清晨再度發生多人打架。（圖／記者鄧木卿翻攝）

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