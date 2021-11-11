龍潭「十一份觀光文化園區」第一期開幕　「一習」團隊營運

▲龍潭「十一份觀光文化園區」北水局宿舍群。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園市龍潭區的「十一份觀光文化園區第一期空間」，11日舉行開幕活動。市長鄭文燦表示，市府於2015年爭取交通部觀光局補助「石門水庫及大漢溪流域跨域亮點計畫」，其中舊有的十一份佳安市場、花園餐廳及北水局宿舍群，以「再造十一份觀光文化園區」方案重新修繕及美化，今年起委由民間業者「一習」團隊營運。

為落實低碳觀光旅遊，鄭市長說，市府將「十一份觀光文化園區」定位為「以教育為基底的永續自然幸福生活推廣中心」，實踐「零塑園區」、「地產地銷」及「永續建築」，成為提供觀光、藝術及教育平台的文化園區。民眾來龍潭旅遊時，除了吃美食、賞美景，更要來園區內的「一席食堂」品嚐自製豆漿、「香魚咖啡」喝一杯洋流咖啡。

而北水局舊宿舍群更是電影《我的少女時代》的拍攝場景。此外，園區在週末及假日也提供遊客導覽、在地農產品，並舉辦工藝課程與講座，為原本的舊佳安市場注入新活力。「十一份觀光文化園區」透過共創工坊「木工手作工坊」及獨立書店「知識工廠」，培養在地文化人才。

目前已進行活化的第一排宿舍群，已規劃工作坊及民宿；而在中科院還有美軍工程顧問宿舍群，未來市府預計爭取經費，結合佳安大草坪擴大活化整體宿舍群。此外，來龍潭或大溪旅遊，也可至溪洲旅遊服務中心的低碳轉運站，轉乘電動公車遊水庫，體驗龍潭小鎮的悠閒慢活。