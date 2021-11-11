意外！中美突發表強化氣候行動聯合宣言　致力實現巴黎協定





▲中美達成強化氣候行動聯合宣言。（圖／翻攝自第一財經）

記者鄭思楠／綜合報導

中美10日在聯合國氣候變化格拉斯哥大會期間，發布《中美關於在21世紀20年代強化氣候行動的格拉斯哥聯合宣言》。雙方讚賞迄今為止開展的工作，承諾繼續共同努力，並與各方一道，加強《巴黎協定》的實施，雙方同意建立「21世紀20年代強化氣候行動工作組」，推動兩國氣候變化合作和多邊進程。

美國之音則以「出乎外界意料之外」，形容美中這兩個全球最大的碳排放國，能在格拉斯哥舉行的第26屆聯合國氣候變化大會即將結束之際達成這份聯合宣言。

報導稱，中美這份聯合宣言是雙方30多次談判的產物，中美兩國外交官過去一年來透過面對面或視訊曾舉行過多次會晤。美國氣候特使柯瑞更曾兩次前往中國，為此次峰會做準備。

美國之音指出，美中兩國在格拉斯哥氣候峰會上發表加強合作的聯合宣言，令外界感到有些意外。大陸國家主席習近平並沒有親自參加這次氣候峰會，降低外界對這次峰會成果的預期。

▲中美在聯合國氣候變化格拉斯哥大會(COP26)期間發布《中美關於在21世紀20年代強化氣候行動的格拉斯哥聯合宣言》。（圖／CFP）

《聯合宣言》表示，中美回顧兩國堅持攜手並與其他各方一道加強《巴黎協定》實施的承諾，同時回顧《巴黎協定》目的，是根據協定第二條將全球平均氣溫升幅控制在低於2°C之內，並努力限制在1.5°C之內。為此，雙方承諾作出努力，包括在《巴黎協定》框架下在21世紀20年代採取提高力度的強化氣候行動，以使上述溫升限制目標可以實現，並合作識別和應對相關挑戰與機遇。

《聯合宣言》指出，走向未來，中美歡迎世界範圍為應對氣候危機做出的重大努力，但也認識到，這些努力及其總體效果與為實現《巴黎協定》目標所需努力之間仍存在顯著差距。

雙方強調，盡快彌補這一差距至關重要，特別是要通過提升的努力。兩國宣布計畫在此決定性的10年，根據不同國情，各自、攜手並與其他國家一道加強並加速旨在縮小差距的氣候行動與合作，包括加速綠色低碳轉型和氣候技術創新。

《聯合宣言》稱，雙方計劃在以下方面開展合作：（一）21世紀20年代減少溫室氣體排放相關法規框架與環境標準；（二）將清潔能源轉型的社會效益最大化；（三）推動終端使用者行業脫碳和電氣化的鼓勵性政策；（四）迴圈經濟相關關鍵領域，如綠色設計和可再生資源利用；（五）部署和應用技術，如碳捕集、利用、封存和直接空氣捕集。