朱學恒酸陳時中「防疫新生活之歌」　脫罩歡唱演技可得奧斯卡

記者蘇晏男／台北報導

網路昨起瘋傳衛福部長兼疫情指揮中心指揮官陳時中餐敘飲酒歡唱影片，他與衛福部澄清聚會時間在2020年6月15日，非三級警戒期間。但根據疾管署祭出的「防疫新生活」，當時即規定在室內最好保持1.5公尺的社交距離等。對此，名嘴「宅神」朱學恒拿衛福部文宣酸陳時中未遵守防疫，並譏他低調而不浮誇的演技簡直可得奧斯卡。

根據被曝光的影片畫面，陳時中參與宴會未戴口罩、保持社交距離，並與多名男女飲酒、唱歌狂歡，且現場與會的人還包括鴻海創辦人郭台銘二弟、正崴集團董事長郭台強。影片在網路瘋傳後，網友質疑陳時中為何違反防疫規定。

衛福部昨晚澄清，該段影片是陳時中部長去年6月15日，下鄉宣導防疫新生活的公務結束後，接獲北上的高雄友人邀請，臨時去一個餐會會場，唱了兩首歌就離開。同日深夜，陳時中發聲明指出，聚會的時間在去年6月15日，非三級警戒期間，是因友人臨時邀約，到場時間已晚，故僅短暫致意，唱2首歌即離開。

陳時中也說，去年解封後他到屏東、台南；台中宣導防疫新生活，當晚8時抵達餐會，現場氣氛熱絡，與大家一起拍照，並應要唱歌，「但大家都知道，如果應邀唱一首歌，多半都會唱兩首」，因此他就唱了兩首歌。他強調，去年下半年都在正常生活的情況下，在防疫措施方面，除強制隔離檢疫，其餘如室內人與人需間隔1.5公尺均為宣導，並未強制執行。

對於外界認為該聚會有陪侍小姐，陳時中表示，當天聚會是私人場合，現場的人都是第一次見面，不清楚有哪些人，有人敬酒他向來不會推來推去，以免時間拖的更長，「就是客隨主便，把唱歌、拍照的事情辦完，就馬上離開」。

對於陳時中的回應，朱學恒透過臉書譏諷，可是部長，你沒有遵守衛福部那隻狗主張的防疫新生活欸，而且看部長這樣說好像內心不是很情願，只是為了國家而忍耐強顏歡笑，硬是忍耐不認識的妹子從右邊站到左邊，內心的應付與疲倦從表情上完全看不出來。這種低調而不浮誇的演技真是太好了，簡直可以得奧斯卡啊。

此外，朱學恒還拿出衛福部去年推出的「防疫新生活之歌」酸陳時中，歌詞中寫道：「左三圈 右三圈 脖子扭扭 屁股扭扭 早睡早起 來防疫新生活 要用肥皂 勤洗手啊 建立實名（聯）制 若沒有社交距離 就要戴口罩」。

▼朱學恒拿衛福部「防疫新生活之歌」文宣酸陳時中。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所）