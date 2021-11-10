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6盎司牛排直接來！必勝客新推「威士忌牛排干貝比薩」史上最奢華

▲▼必勝客新推史上最奢華「威士忌牛排干貝比薩」，還有「松露起司龍捲風餅皮」回歸豪華升級。（圖／業者提供）

▲必勝客新推史上最奢華「威士忌牛排干貝比薩」，還有「松露起司龍捲風餅皮」回歸、豪華升級。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接歲末歡聚時節，必勝客特別將年末派對比薩的豪華食材再升級，即日起限時推出重磅新品「威士忌牛排干貝比薩」，首度將重達6盎司的牛排鋪在比薩上，再搭配炙燒干貝，佐以香醇四溢的聯名裸鑽雪莉威士忌風味醬，用料奢華又大氣，搭配限時供應的「松露起司龍捲風餅皮」，不出門也能享受6星級美味。

必勝客去年推出英式「威靈頓牛排比薩」讓饕客讚不絕口，今年首度結合海陸頂級食材，選用重達6盎司的厚切牛排，搭配滑嫩彈牙的炙燒海灣干貝，一起鋪滿在比薩上。更首次與威士忌品牌「裸鑽雪莉Naked Malt」聯名，在香濃的法式紅醬中，添加由初次雪莉桶所勾兌而成、濃郁而果香十足的蘇格蘭威士忌，調製出專屬的高品質肉桂威士忌風味醬，讓裸鑽雪莉威士忌的佳釀酒色與多層次風味，晉升為舌尖上的藝術品。

▲▼必勝客新推史上最奢華「威士忌牛排干貝比薩」，還有「松露起司龍捲風餅皮」回歸豪華升級。（圖／業者提供）

▲「威士忌牛排干貝比薩」首度將重達6盎司的牛排鋪在比薩上。（圖／業者提供）

此次新品「威士忌牛排干貝比薩」集結干貝的鮮美多汁、牛排的軟嫩迷人、威士忌醬的醇厚爽口，用頂級的海陸層層好料，即日起限量發售，大比薩定價850元（適用外帶買大送大／外送買大送小優惠）。

而饕客們心心念念的「龍捲風餅皮」也華麗回歸，還加碼升級成「松露起司龍捲風餅皮」，濃郁牽絲的莫札瑞拉起司，交織口感厚實的黃金切達起司，組成獨一無二的雙重起司餅皮，再加上具有獨特香氣、有「餐桌上的鑽石」美名的松露點綴，以24塊起司捲環繞內餡，每一口都吃得到酥脆餅皮、爆漿起司與松露香氣帶來的豐富口感。

「松露起司龍捲風餅皮」可搭配必勝客所有比薩口味，大比薩加價120元，限時限量供應，售完為止。就讓必勝客的「威士忌牛排干貝比薩」搭配「松露起司龍捲風餅皮」，為年末各式各樣的派對聚會增色，無論是耶誕、尾牙或跨年，都能一起HOT！

▲▼必勝客新推史上最奢華「威士忌牛排干貝比薩」，還有「松露起司龍捲風餅皮」回歸豪華升級。（圖／業者提供）

▲「龍捲風餅皮」也華麗回歸，還加碼升級成「松露起司龍捲風餅皮」。（圖／業者提供）

為了歡慶雙11，必勝客也推出限時優惠套餐，「威士忌牛排干貝比薩」搭配「松露起司龍捲風餅皮」，再加上外帶大比薩/外送小比薩、黃金和風鱈魚塊及飲料，11/11當天限時優惠價1111元！

另外達美樂宣布即日起全台156間門市「外送費全面調降為0元」，且沒有低消限制，無論1個人想吃或是一群人想吃，通通享有免費外送服務；而除取消外送費用外，達美樂「巧達滋心餅皮」、「帕瑪滋心餅皮」也推出半價優惠，想吃美食趁現在激省一波。

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