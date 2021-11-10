協助待業青年就業　桃園就服處11／12日辦理青年亮點徵才

▲桃園就服處辦理青年亮點徵才。（圖／就服處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為協助待業青年市民朋友，順利求職，桃園市政府就業職訓服務處12日上午10時至下午2時假中壢區綠光花園婚宴會館，辦理「就業找出路、相挺有頭鹿」徵才活動，現場提供逾2,300個以上工作機會，包含產品工程師、物電工技師、儲備幹部人員、門市行銷管理、餐飲計時人員等多元化職缺。

就服處表示，本次邀請南亞電路板、欣興電子、遠雄航空、太平洋電線電纜、台灣晶技、博智電子、安東貿易、臺灣日通國際物流等36家知名企業參與；而為協助青年穩定就業，鼓勵桃園青年自主學習、強化專業職能，提升就業競爭力及穩定就業，就業職訓服務處持續推動全國首創的「青年安薪讚 就業大滿貫」方案，適用對象為設籍桃園市未滿30歲青年。

「學習讚--桃園青年自主學習方案」提供青年參加推廣教育學分班之學分費補助最高1萬7,500元，協助青年自主學習，提升職能以順利就業；「證照讚--桃園青年技術士證照獎勵方案」為鼓勵青年參與訓練並考取甲、乙級技術士證照，分別發給2萬元及8千元獎勵金，最高每年合計獎勵2萬8,000元；「就業讚--青年安薪就業讚方案」，參與青年經本市就業中心、就服台推介就業滿3個月及6個月，可分別請領9,000元及1萬2,000元獎勵，最高可請領2萬1,000元獎勵金。