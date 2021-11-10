瑪莎拉蒂3惡煞暴打男大生！今天全找不到人　全隊警察出動逮人

▲男大生遭強押下車暴打。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華、林昱萱／台中報導

台中一名18歲宋姓男大生7日晚間駕車不小心擦撞李姓男子所駕駛的瑪莎拉蒂，竟因此遭對方打到顱內出血、顱底骨折，目前仍在加護病房搶救中，而警方9日依殺人未遂罪，將卷證送往地檢署，但等到今天要尋人時，3名歹徒已經不知所蹤，目前警方正積極調查、訪查中。

這起事件發生在7日凌晨，當時宋男參加教會活動結束，載著同學開車行經台灣大道要從快車道切換到慢車道時，與行駛在慢車道李男駕駛的瑪莎拉蒂發生碰撞。誇張的是，車禍發生後，李男與同車的張姓、陳姓乘客竟直接將宋男從車內拉下車，接著張、陳兩人拉住男大生，李男再徒手暴打男大生頭部，男大生被送往醫院救治，顱內出血、顱底骨折，至今人還躺在加護病房。

誇張的案件曝光之後，讓台中市長盧秀燕相當憤怒，於10日中午親自前往探視宋男，一見到家屬即深深鞠躬也說真的非常抱歉！盧秀燕表示，看到孩子受傷真的很難過，也覺得很抱歉，而她也怒轟，已責成警察局「嚴查重辦」，朝暴力殺人、組織犯罪嚴辦，一定會查得水落石出，給家屬一個交待。

對此，警方表示，由於檢方要求要把3人帶回，所以全隊已出去抓人，員警都在外面，還沒有進一步消息，只知主嫌住台中市。

對此，台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，警方係以函送方式移送地檢，檢方也主動分案，今天函送資料應已送抵，檢察官應該正在閱卷中，至於有關「現行犯」認定部分，檢察官閱卷之後才能了解。