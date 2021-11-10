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小模悲控「婚前被攝影師騙上床」！丈夫出庭怒揍他　下場慘了

▲憂鬱,害怕（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲小模控訴攝影師騙上床，丈夫聽聞相當氣憤，出庭時怒揍攝影師。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

記者劉昌松、陳羿妏／台北報導

許姓攝影師2020年5月底遭小模發文控訴，會要求拍裸照、撕掉胸貼，甚至伸手抓奶。其中一名已婚小模A女看完貼文，便回文哭訴自己也有相同經歷，且婚前遭許男哄騙上床，而其丈夫龐男得知全情，私訊嗆聲許男「別讓我遇到」。許男針對小模貼文、A女回文以及龐男私訊，提出妨害名譽、恐嚇等告訴，但事後均不起訴。不過，全案調查期間爆發案外案，A女被傳喚到庭說明當天，龐男待妻子開完庭，便於庭外揮拳毆打許男，因而挨告傷害罪。案經台北地檢署調查，今遭起訴。

回顧整起事件，一名小模2020年5月29日上網爆料，自己與許男約拍時裝、比基尼照，但過程中不斷被許男拗尺度、要求撕掉胸貼且摸臀，安全脫身後，決定要勇敢說出經歷，避免變態逍遙在攝影圈。隨後文章被轉發到臉書「C圈騷擾事件紀錄簿」，有網友找到其他也遭許男騷擾的受害人po文，包括有人曾經被許男「講都沒講手就直接申過去抓奶」，「他是凹（拗）我全裸耶」，還找出許男用來約拍的不同臉書帳號截圖。

已婚小模A女看完貼文，也回文哭訴自己也有相同經歷，且婚前遭許男哄騙上床，而其丈夫龐男得知全情，私訊嗆聲許男「別讓我遇到」。針對小模貼文、A女回文以及龐男私訊，許男事後提出妨害名譽、恐嚇等告訴，然而，檢方認為小模只是根據個人經驗，提醒他人小心保護自己，認為被告都罪嫌不足，處分不起訴。

不過，全案調查期間爆發案外案，A女被傳喚到庭說明當天，龐男聽聞妻子遭不當對待，越聽越憤怒，一氣之下，便於庭外堵到許男，並揮拳毆打對方，因而挨告傷害罪。如今台北地檢署偵結全案，依傷害罪嫌將龐男起訴。

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