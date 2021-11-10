實兵操演！國軍第五作戰區各式戰車拂撓出擊　守護中台灣安全

▲▼國軍第五作戰區各式戰車拂撓出擊，守護中台灣安全。（圖／軍方提供）

記者鄧木卿／台中報導

中共戰機不時在台灣附近海域飛行挑釁，國軍戰機不但升空進行驅離，陸軍部隊也加緊實兵操練，第五作戰區正在進行為期5天的第四季「戰備任務訓練」，出動M60A3戰車、CM32、33八輪甲車、M110A2自走砲車等戰甲砲車，依令進入戰術位置，藉由「實地實裝、實地實作」方式，模擬戰場景況，以強化部隊應變能力及臨戰訓練效能，展現捍衛國家安全、守護美麗家園的決心。

國軍110年「第4季戰備訓練任務」實兵操演於本月8日展開，實兵演練首日，各部隊實施戰備裝載及戰力保存，官兵依照「程序、步驟、要領」，逐步完成各項整備及開設。官兵們士氣高昂，秉持「為戰而訓、訓後能戰」之目標，充分彰顯平時訓練的成果。

第二日趁著清晨天色未亮，第五作戰區部隊執行戰甲砲車戰術自力機動，驗證M60A3戰車、CM32、33八輪甲車、M110A2自走砲車及各式車輛等裝備，官兵機動至戰術位置後，待命實施反擊作戰任務及狀況應變處置，以強化部隊應變能力及臨戰訓練效能。

此外，第五作戰區所屬聯合保修廠、彈藥庫及補油庫，也開設前支點及保修站，並實施裝備損壞搶修、油、彈補給等演練，發揮後勤支援能量，有效支援遂行作戰任務，確維部隊戰力發揚。

第五作戰區表示，每一次的實兵演練，都是一次經驗的累積，透過實地實作汲取各種經驗教訓，並加以研擬改進，以逐步提升部隊戰力。