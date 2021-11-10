「藍營公投退到只剩強打1案」　民進黨：丁守中同意公投綁大選？

▲國民黨主席朱立倫5日到雲林進行公投街講。（資料照／記者蔡佩旻翻攝）



記者陶本和／台北報導

面對1218四項公投，國民黨原本拋出「四個同意」主張，但近日剩下「反美豬」與「公投綁大選」兩案。對此，民進黨幕僚分析，藍營本來四個同意案，步步退到剩兩個同意，而兩個同意又變只剩強打「公投綁大選」，但「公投綁大選」這個議題，國民黨2018年台北市長候選人丁守中就曾因公投綁大選，拋出「選舉無效訴訟」。

國民黨本來強推四項公投案，但近來藍營執政縣市首長紛紛持不同態度，多數也不願明確表態，這讓國民黨主席朱立倫說法也隨之轉變，改為僅聚焦「反美豬」與「公投綁大選」兩案。

綠營幕僚受訪時分析，國民黨不是自身立場站不住腳，就是地方諸侯不同調，從四個同意，步步退到剩兩個同意，兩個同意又變只剩強打「公投綁大選」，批評民進黨過去支持公投，現在卻修法將公投與大選脫鉤。

他進一步指出，熟知台灣公投立法歷史的人都清楚，過去是誰把公投視為毒蛇猛獸，百般阻擾公投立法，甚至在立法過程中，強加「太上皇機關-公投審議委員會」，讓公投變成「鳥籠公投」，那正是國民黨。

該幕僚指出，鑑於2018年公投併大選時出現種種亂象，立法院對於公投法再次修法，為保障國民行使公民投票直接民權之權利，應固定公投日期，以利人民參與及主管機關的規劃辦理，也考量我國選舉係二年一次，為使每個公投提案都可以獲得有理性討論時間，將公投改為每二年舉行一次，以錯開選舉年。

該幕僚表示，還記得2018年公投綁大選亂象，國民黨不少政治人物跳出來痛罵，指責公投提案過多導致投開票所出現大排長龍、邊投票邊開票的亂象。

他舉例，當時國民黨台北市長候選人丁守中甚至提出「選舉無效」的訴訟，最大的理由就是公投綁大選亂象，並批評2018年公投亂象「邊投票、邊開票」，違反公平原則，成為國際媒體笑柄、笑談的荒謬選舉，並點出公投投票年齡為18歲，選舉權年齡為20歲，根本不該混在一起排隊領票，導致公投妨害選舉。

此外，時任國民黨文傳會副主委黃子哲，在投開票當天在他的臉書上敘述當天的投票亂象，如「受排隊久候之苦的選民，有不少抱怨、撕毀選票、甚至是肢體衝突等事件發生」，「更嚴重的，因為不耐、不願或無法久候，造成部分民眾索性放棄投票的，也不在少數。」

綠營幕僚表示，公投如今在眾人努力下，終於邁入審議民主正軌，很遺憾的，國民黨卻利用民主反民主，藉由大量提案及綁大選，把國家前途與民主體制當作政治鬥爭的工具，破壞台灣的民主。

他強調，國民黨若真的想要強推公投綁大選公投的話，請國民黨回去問問2018年公投綁大選最大的受害者丁守中，看他願不願意支持國民黨這個提案？不要四個公投，四個同意到最後因為內部意見不一，變成四個都不同意。