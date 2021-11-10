物價漲營養午餐菜色不減　南投縣宣布增5千萬預算每餐調至45元

記者高堂堯／南投報導

南投縣議會9日召開縣政總質詢，多位議員再次關心物價上漲影響到縣內學校免費午餐的菜色供應，希望縣府調高經費因應改善；縣長林明溱即正式宣布，自明年度起將會調高學校午餐費用，從每餐38元調高至45元，預估一年需增加5千萬元預算。

林明溱表示，會盡力責成縣府相關單位積極尋找財源，支應新增的5千萬元預算、讓營養午餐每餐提升7元費用；他也呼籲中央應放寬規定，不要因為非屬法定社福支出，就扣減縣府的一般性補助款，畢竟這也是社會福利的一環，中央做不到的就由地方政府來做，才能實際且全面地照顧到縣內孩子。

縣府教育處長陸正威表示，學校午餐從98年開辦至今，目前學校午餐每人每餐約38元，一年營養午餐費用支出約3億元，受惠師生人數約7萬4千人，由南投縣的資源開發基金支應。

林明溱指出，之前已有多位議員關心午餐供應的問題，並已指示相關單位研議盡量調高餐費，「讓學生能吃得飽也能吃得好，比什麼都重要」，縣政府一定會負起好好照顧孩子的責任，繼續提供全縣國中小及公立幼兒園學生繼續享有免費學校午餐，也會要求教育處嚴格把關食材品質。



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