超怕新冠疫苗副作用？北醫附醫設「遠距門診」視訊就能諮詢

▲北醫附醫提供疫苗注射後不良反應通訊診療門診。（圖／北醫附醫提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎疫苗即將進行到第14輪，但不少人仍恐懼副作用。對此，台北醫學大學附設醫院遠距醫療中心也開設「疫苗注射後不良反應通訊診療門診」，透過預約看診，民眾線上就能與醫師針對疑似疫苗副作用進行諮詢。

北醫附醫遠距醫療中心劉文琪主任表示，隨著新冠疫苗的接種人數逐漸攀升，疫苗副作用也廣為討論，根據中央疫情指揮中心的統計，新冠疫苗副作用大部分以疲倦、肌肉痛、頭痛、注射處疼痛腫脹等症狀最為常見，其中又以18至49歲的民眾為好發族群。

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劉文琪指出，根據遠距醫療中心觀察發現，9月起接受遠距門診的民眾中，有1~2成會針對疫苗施打及施打後副作用諮詢問診，因此也特別開設「疫苗注射後不良反應通訊診療門診」，民眾來電後，先由護理師初步進行疫苗不良反應評估，並協助安排整合照護醫學科等專科醫師為民眾診察。

負責此門診的北醫附醫整合照護醫學科高治圻主任指出，醫師透過視訊為民眾診察，並協助安排後續檢查，以確認是否為新冠疫苗副作用，若民眾出現持續性胸悶、眩暈、頭痛或是全身性皮膚發疹及心跳加速、持續發燒等症狀，也會建議並協助就醫。

而對於部分疫苗可能發生的心肌炎副作用，劉文琪說，北醫附醫遠距醫療中心也特別推出心律手環居家監測的服務，經醫師評估後，可透過心律手環進行14天的監測，提早預防心血管疾病發生的潛在風險。民眾若有疫苗副作用遠距診療的需求，24小時全天候皆可撥打諮詢專線02-21765226，由專人協助後續評估與約診。