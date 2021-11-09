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解放軍空軍再提「繞島巡航」　轟6K飛行員：自家院子轉轉的感覺

記者魏有德／綜合報導

11月11日是解放軍空軍節，大陸《央視軍事》頻道在空軍節前再提2018年推出的「繞島巡航」宣傳片，同時，執行任務的轟6-K飛行員孫陸宇也首次在鏡頭前分享巡航的經歷。孫陸宇表示，第一次巡航時，感覺很新鮮也很激動，「隨著去的次數增多，有種在自家院子裡轉一轉的感覺，這就是我們的領土，一種沈默的宣示。」

▲解放軍空軍轟6-K飛行員。（圖／翻攝央視軍事）

▲解放軍空軍轟6-K飛行員透過窗戶拍下「繞島巡航」的鳥瞰影片。（圖／翻攝央視軍事）

《央視軍事》報導，人民空軍曾發布一段《繞島巡航》的宣傳片，帶領大家從萬米高空眺望祖國的寶島，而視頻（影片）的拍攝者，正是「戰神」轟-6K的飛行員們，用戰鷹的航跡丈量祖國的大好河山，是空軍轟-6K飛行員眼中最特殊的浪漫。

據了解，解放軍空軍曾於2018年4月21日發布普通話、閩南語、粵語以及英語等多語種宣傳片《戰神繞島新航跡》。從該宣傳片中不僅可以發現轟-6K及各類軍機，還出現疑似蘭嶼及中央山脈等場景，一度被外界視為解放軍戰機早已進入我領空，不過，均未得到兩岸官方正式證實。

▲解放軍空軍轟6-K飛行員。（圖／翻攝央視軍事）

▲解放軍空軍轟6-K飛行員孫陸宇。（圖／翻攝央視軍事）

2020年3月時，解放軍空軍也有執飛「繞島巡航」任務的轟-6K飛行員楊勇，在鏡頭前分享任務心得。楊勇當時提到，當他們駕駛「戰神」轟炸機奮飛在這個春天時，當和戰友們勇往直前繞島巡航時，心中都有一個信念，「那就是中華民族不畏艱險、敢於鬥爭的血性膽魄。我們要時刻保持戰備狀態，不斷提昇實戰能力，堅決維護國家主權安全和領土完整。」

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