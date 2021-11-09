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100元何時起吃不飽一餐　網：以前買雞排珍奶還找零，現在不可能

▲自助餐。（圖／記者張一中攝）

▲物價一直漲，他嘆一餐100元難吃飽，網：「雞排珍奶最有感」。（示意圖／記者張一中攝）

網搜小組／趙蔡州報導

物價不停上漲，100元、1000元能買到的東西越來越少，一名八年級生在批踢踢表示，記得小時候10元就很好用，100元甚至可以吃一餐還有剩，反觀現在吃自助餐夾個一肉一菜一碗飯可能就破百，雞排及珍奶的組合100元早已買不到，讓他感嘆「什麼時候開始，100元吃不飽一餐了」，引發網友熱議。

原PO在批踢踢表示，八年級的他回憶童年，那時10元的價值，遠大於拿在手中的重量，買得起冰淇淋或香腸，湊齊10個變成100元，更是天文數字，像是陽春麵加一桌小菜70元；自助餐雞腿選三樣菜，再送紫菜湯還是70、水餃4元吃15顆，再加冰豆漿也是70，「變化再多，也翻不出70元的五指山」。

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他回憶，那時候70元處理不了的，大概只有小火鍋、鐵板燒及夜市牛排，但也大概在100元上下，當時100元何等尊爵不凡，反觀現在自助餐夾一肉一菜一碗飯，可能就要100元，豆乾3個10元變成2個10元，再變成2個15元，十年內漲超過一倍，更別提雞排加珍奶，現在一杯手搖杯恐怕就要100元了。

▲▼雞排,炸雞排。（圖／記者許力方攝）

▲網友表示，「以前100買雞排珍奶還有找零，現在根本不可能」。（圖／記者許力方攝）

他感嘆，不知不覺除了早餐外，幾乎沒有一餐可以100元有找，人生需求的食衣住行育樂，「住」已經讓大家苦不堪言，現在連「食」恐怕又要淘汰社會一堆人，基本工資上調1000元，彷彿就是救蒼生於水火，也好奇「什麼時候開始，100元吃不飽一餐了？」

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「一百元只能吃粗飽吧」、「很久以前就不能了，還好可以吃家裡，換算在外面一餐破200」、「就通膨啊，我爸以前吃麵大碗麵才20元」、「以前100元可以在簡餐店附飲料」、「真的，台北100吃不到什麼」、「真的一餐吃不飽，應該從2，3年前就這樣了」。

也有網友說，「以前100買雞排珍奶還有找零，現在根本不可能」、「以前高中一個便當40」、「最近這4年比較有感」、「近2、3年物價真的在飆，懷念10年前超商便當，那時候便當加麥香也才50元，現在沒飲料就要89元」、「現在連自煮都貴了，真的慘」。

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