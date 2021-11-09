客人點餐買袋子「故意把錢掉地上」外送員彎腰撿　一招回敬被讚爆

▲外送員送8杯咖啡，白領客人不願付塑膠袋的錢，最後不得已付錢，卻把錢掉在地上讓外送員撿。（合成圖／資料照、翻攝臉書社團「外送員的奇聞怪事」）



圖文／CTWANT

外送員送8杯咖啡到一間公司，為了方便提還自掏腰包買塑膠袋。沒想到，客人一看到就不客氣的跟他要塑膠袋，最後不得已要付錢時，還把錢掉在地上，外送員立馬用同樣招數回敬客人，讓網友看後都讚爆了！

這名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」中發文表示，之前外送8杯咖啡到一間公司，店家沒有附袋子，所以他自掏腰包花了3塊錢買塑膠袋。送餐時，原PO把8杯咖啡從袋子中拿出來放在送餐桌，客人走出來一見就不客氣的下指示：「袋子我要！」

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原PO表示訂單沒有勾選要買袋子，沒想到白領客人還想省下袋子的錢，竟回：「沒袋子我一個人這些怎麼拿上去？」、「一定要這麼硬是不是？」讓原PO不禁在心中感嘆，客人只會想到自己不方便拿，卻想不到外送員沒袋子也不方便拿啊！

最後客人妥協，說要買下這個袋子，卻質移原PO開出的5元。原PO說：「店家是賣我3元，你可以打去問，但我現在要賣5元…所以你要不要？」客人聽完就掏出一個5元硬幣、掉在地上，口中說不好意思，但卻不肯彎腰撿起來。

▲原PO自購塑膠袋，將8杯咖啡安全送到。（圖／翻攝臉書社團「外送員的奇聞怪事」）



原PO說：「沒關係，我來撿。」然後也「不小心」的把袋子掉在地上，也回他一句不好意思，然後瀟灑帥氣的轉身走人。原PO表示，如果一開始對方口氣好一點說忘記買袋子、可以送他或賣他嗎？事情就會不一樣，「從第一句話開始，講話口氣就好像自以為身分比外送員高一階似的，你搞不好一個月賺的還沒我多勒！」

網友看後紛紛留言表示「你的回應太得體了」、「好解氣，幹得好」、「有些人就是欠教訓」、「應該5塊掉下去不撿，跟他說現在10塊要不要」、「好想給100個讚」、「哈哈哈哈哈你好敢」。

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