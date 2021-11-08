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馬斯克問應該出售10％股票？　網路投票結果出爐

▲▼因持股飆漲而榮登全球首富寶座的馬斯克，近日針對拜登政府稅收政策大表不滿。（圖／路透社）

▲馬斯克因持股飆漲而榮登全球首富寶座。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合報導

全球首富馬斯克6日在推特發起網路投票，詢問網友自己是否該售出10％的特斯拉股票。結果出爐後，近6成網友都支持馬斯克賣股。

馬斯克在推特表示，最近已經有很多人討論未實現收益是避稅手段，「所以我提議出售我10％的特斯拉股票，你支持這樣做嗎？」活動吸引351萬9252名網友投票，最終結果出爐，以57.9％支持對上42.1％不支持通過。

馬斯克在投票期間也在留言處表示，不管最終結果為何，他都會遵循廣大網友的意見做出決定，「註記一下，我沒有從任何地方拿現金的薪水或獎金。我只有股票，所以要我繳納個人所得稅的唯一方式就是賣掉股票。」

馬斯克目前持有1億7050萬股特斯拉股票，若以特斯拉5日收盤價1222美元計算，10％的持股價值約為210億美元（約新台幣5846億元）。

除了特斯拉股票，馬斯克還有2286萬股的股票選擇權，若將選擇權一併納入計算，賣掉的持股將會更多。

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