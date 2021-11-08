運將睡人妻！命喪北宜公路　神祕光束導引見白骨

▲老農夫因死者皮帶金屬扣環的反光，意外發現白骨，成為破案關鍵。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

22年前，北宜公路16公里處發生一起命案，一名老農夫在北宜公路一處山谷種菜，一道光芒突然映入他的眼簾，他好奇走向前查看，赫然發現竟是一具白骨，之所以會發出光芒，是因太陽照射死者腰部的皮帶金屬扣環產生反光，也由於這道光芒，讓含冤而死的亡者枯骨能被發現。

原來，死者是名聯結車司機，多年前曾開遊覽車，結識了一名已婚隨車車掌小姐，兩人進而發生不倫畸戀，時常相約出遊偷情，結果被女方丈夫發現，他認為綠帽罩頂，威嚇妻子將小王約出，再找來兒子、友人一起設局教訓討公道。

綠帽夫先要求妻子約小王司機外出吃飯，返家途中利用等紅綠燈之際，兒子、綠帽夫陸續坐上由妻子駕駛的自小客車，控制小王司機行動並用手杖毆打他，導致他滿臉是血、全身多處骨折，最後把他押往偏遠的北宜公路16公里路段談判，死者最後被打死，棄置在深達百米的山谷裏。

警方第一時間依據通聯紀錄，發現車掌小姐一家涉有重嫌，但苦無直接證據讓他們認罪，直到死者大體被發現後，4人才坦承犯案，但辯稱他們只有動手打他，是死者不堪被打，自行跳下出谷想逃亡，最後才會意外摔死。法官不信4人說法，最終仍將4人判處重刑。



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