母控幼教師對聽障生打3下耳光　真相逆轉！女師不起訴恢復教職

圖文／鏡週刊

日前新北市一位媽媽指控一名王姓幼教老師，去年聖誕節對她4歲、有輕度聽障的女兒打耳光3下，導致聽障狀況惡化，與家長質問時還下跪道歉，母親更在議員陪同下召開記者會，指控老師虐童。但案經士林地檢署調查，女童在案發當天跳舞表演神情開心無異樣，認定王女罪證不足，予以不起訴處分，王女同時向教育部訴願，成功恢復教職。

據不起訴指出，去年12月25日，40歲的王姓女師於午休時對一名女童進行管教，但女童回家後向家人哭訴臉頰被老師打了3下，家長於同月28日到幼兒園質問王師，她當時下跪道歉，坦承對女童打耳光，家長並在事後提告傷害。

不過王女接受偵訊時翻案，指出當天她僅要求女童趕快午休，下午的聖誕節表演才會有精神，也同時告知女童若不睡覺，會告知母親；女童當下哭求王師不要告訴母親，當時則由另名老師安撫女童入睡。3天後，女童家長到校興師問罪指控虐童，更揚言訴諸媒體，她不堪壓力只好坦承未曾犯過的錯。

檢方調查，案發現場並無監視器，不過女童在下午的跳舞表演錄影畫面中，表情開心自然，亦未見臉頰受傷；且女童母親也說，女兒回家時僅表示睡午覺時有哭，是「想媽媽才哭」，她於隔天繼續追問，女兒才說被甩3下耳光。檢方考量未滿5歲幼兒易受誤導，認定全案並無直接證據證明王師施暴，將她不起訴。

王師同時也向教育部訴願，指新北市教育局對其處分1年內不得於教保機構服務，教育部亦認定王師向家長下跪道歉是出於壓力，教育局處分有失公正，上月28日將處分撤銷，王師可重新回到幼教崗位。



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