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櫻桃小丸子快閃店登場！8大世界知名景點打卡牆、千款周邊粉絲必收

▲▼《櫻桃小丸子的環遊世界趣》主題快閃店。（圖／主辦提供）

▲《櫻桃小丸子的環遊世界趣》主題快閃店將於10/7登場。（圖／主辦提供）

記者林育綾／綜合報導

櫻桃小丸子快閃店來了！屬於7、8年級生的回憶，在日本創造破億人次觀看，播映近30年，如今將在台中和環球開設快閃店，現場還打造英國大笨鐘、法國巴黎鐵塔、澳洲雪梨歌劇院等8大世界知名景點打卡牆，帶粉絲一起圓夢，另有超過30款全新周邊、千款商品等待收藏。

▲▼《櫻桃小丸子的環遊世界趣》主題快閃店。（圖／主辦提供）

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▲《櫻桃小丸子的環遊世界趣》主題快閃店10月7日登場。（圖／主辦提供）

櫻桃小丸子是許多7、8年級生的回憶，曾於日本創下39.9收視率，創造破億人次觀看，如今《櫻桃小丸子的環遊世界趣》主題快閃店將於10月7日在中和環球2樓登場，除了有8大世界知名景點打卡牆，現場還有特地換上英倫格紋西裝的花輪、英倫學院風的小丸子，讓粉絲合影留念。

▲▼《櫻桃小丸子的環遊世界趣》主題快閃店。（圖／主辦提供）

▲▼此次更引進日本限定小丸子周邊。（圖／主辦提供）

▲▼《櫻桃小丸子的環遊世界趣》主題快閃店。（圖／主辦提供）

此次更引進日本限定小丸子周邊來了，其中「黏土人 櫻桃小丸子」共有「經典笑臉」、「閃亮臉」、「使壞臉」及「尷尬臉」4種表情零件讓粉絲替換賞玩，還有動畫片頭、片尾出現的隱藏版「兔子」與「貓咪」一起登場。

▲▼《櫻桃小丸子的環遊世界趣》主題快閃店。（圖／主辦提供）

▲▼此次更引進日本限定小丸子周邊。（圖／主辦提供）

▲▼《櫻桃小丸子的環遊世界趣》主題快閃店。（圖／主辦提供）
 

另外實用小物也包括「小丸子系列木製餐盤」、「小丸子系列包包」、「小丸子系列馬克杯」、「小丸子系列按摩梳」、「小丸子系列六角鏡」等，10/11、10/30《櫻桃小丸子的環遊世界趣》主題店更舉辦小丸子人偶見面會，讓粉絲盡情跟「同學們」合影、敘舊。

《櫻桃小丸子的環遊世界趣》期間限定店資訊
地點：Global Mall 環球新北中和（新北市中和區中山路三段122號2樓）
日期：110年10月7日至110年11月15日
時間：週一至週日11：00-22：00

「超人力霸王55周年」快閃店

▲「超人力霸王55周年」快閃店，引進初代超人力霸王55週年限定大型扭蛋機。（圖／業者提供）

橫跨日本三個世代，「超人力霸王」自1966年播出以來，歷久不衰深受粉絲喜愛！如今「超人力霸王55週年」主題快閃店在松山文創園區登場，除了有限定大型扭蛋機，並擺設彈珠台、拍貼機、姓名貼機、壓幣機，還有5大特色拍照打卡點、超過750種周邊等，適合不同世代的力霸王迷一起回味。

▲「超人力霸王55週年」主題快閃店進駐松山文創。（圖／業者提供）

「超人力霸王55週年」主題快閃店有5大主題拍照點，從大門就有著超人力霸王初代與傑特的「巨大拱門」，展現誓言守護地球的強大氣勢，讓粉絲在門口就拍好拍滿；而進入快閃店後迎面而來的是「力霸王角色隧道」，左手邊有初代超人力霸王55週年限定大型扭蛋機，右手邊則是大型傑洛角色拍照牆。

▲此次快閃店推出多款55週年限定周邊。（圖／業者提供）

此次快閃店共有超過750種周邊商品，包含紀念珐瑯杯、盤、胸章及短T、口罩，同時也推出多款55週年限定周邊，包含「超人力霸王金屬胸章55週年紀念款」、「超人力霸王琺瑯杯55週年紀念款」、「超人力霸王圓盤55週年紀念款」等。

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