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誠品進駐基隆古蹟！期間限定日式老宅書店開幕　3個月70場活動開跑

▲▼誠品書店進駐基隆古蹟，開設期間限定日式老宅書店。（圖／誠品提供）

▲誠品書店進駐基隆古蹟，開設期間限定日式老宅書店。（圖／誠品提供）

記者林育綾／綜合報導

基隆最近藝文氣息噴發！繼最美視野「太平青鳥」書店開幕後，「誠品書店」也進駐基隆百年古蹟，在2棟日式建築開展期間限定書店，今（6）日正式開幕，預期為期3個月，規劃70場系列藝文活動及主題選書。讀者可以在面海的「要塞司令官邸」席地倚窗閱讀、細賞藝文策展；也能在面山的「要塞司令部校官眷舍」逛逾千本主題選書、文具、黑膠及特色伴手禮。

▲▼誠品書店進駐基隆古蹟，開設期間限定日式老宅書店。（圖／誠品提供）

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▲誠品書店進駐基隆「要塞司令官邸」開設期間限定店。（圖／誠品提供）

誠品表示，有近百年歷史的基隆「要塞司令官邸」及「要塞司令部校官眷舍」是日本昭和時期，1931年於基隆市建造的古蹟。而誠品書店於在11月6日進駐這兩棟日式建築開展期間限定店，規劃70場系列藝文活動及主題選書，讓文化走入生活日常。

▲▼誠品書店進駐基隆古蹟，開設期間限定日式老宅書店。（圖／誠品提供）

▲誠品書店基隆期間限定店於「要塞司令部校官眷舍」規劃在地作家吳念真《念念時光真味》等逾千本主題選書。（圖／誠品提供）

「要塞司令官邸」、「要塞司令度校官眷舍」這2棟歷史建築，由基隆市府用心還原日治時期的精心施作，外觀保留日式木造建築，因應基隆多雨的氣候，特別設計挑出的雨庇、圍繞建築的排水溝以及架高屋內地板，地基也以磚牆代替木頭，以避免受雨水侵蝕；屋內則有具禪意的榻榻米、和紙拉門，昔日官邸的浴室、起居間等構造也都維持完善，富有濃厚日式老宅氛圍。

▲▼誠品書店進駐基隆古蹟，開設期間限定日式老宅書店。（圖／誠品提供）

▲讀者可在閱讀區席地而坐、倚窗閱讀，享受陽光灑落的靜謐午後。（圖／誠品提供）

讀者可先於面海的「要塞司令官邸」席地倚窗閱讀、細賞藝文策展，享受陽光灑落的靜謐午後，或至屋外參觀當年以紅磚疊砌的T字型防空洞，來場歷史探險。而僅50米外、面山的「要塞司令部校官眷舍」則由誠品職人規劃逾千本主題選書、文具、黑膠及特色伴手禮，帶讀者一同閱讀基隆的多元面貌。

▲▼誠品書店進駐基隆古蹟，開設期間限定日式老宅書店。（圖／誠品提供）

▲▼誠品書店基隆期間限定店精選在地伴手禮，也透過主題策展，介紹沙灣地區的文化資產，帶領讀者走入沙灣地區歷史時光。（圖／誠品提供）

▲▼誠品書店進駐基隆古蹟，開設期間限定日式老宅書店。（圖／誠品提供）
 
誠品書店規劃逾70場藝文活動、周末定時古蹟導覽，由誠品職人帶領走訪與認識基隆故事；更將不定期舉辦講座、特色市集、音樂會，適合各年齡層、全家大小一同前來，體驗充滿魅力的港都風情。 

▲▼誠品書店進駐基隆古蹟，開設期間限定日式老宅書店。（圖／誠品提供）

▲誠品書店基隆期間限定店開幕，左起：誠品總經理李介修、基隆市長林右昌、誠品董事長吳旻潔、基隆市政府文化局局長陳靜萍。（圖／誠品提供）

●最美視野「太平青鳥」書店

▲基隆太平青鳥書店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼「太平青鳥」書店可鳥瞰基隆港。（圖／記者彭懷玉攝）

▲基隆太平青鳥書店。（圖／記者彭懷玉攝）

另外前不久剛開幕的「太平青鳥」書店，座落在基隆港西岸「Keelung」地標旁的太平國小舊校舍，該校因學生人數過少在2017年廢校，林右昌市長上任後積極推動基隆城市改革，後續由基隆都市發展處承接重責，由基隆的門面——基隆港邊的太平社區著手，以太平國小舊校舍為基地，改造成設計與建築者之家，並邀請元智大學山海工作營團隊進駐，與在地居民共生，重返太平山城輝煌歷史。

基隆都發處長徐燕興攜手青鳥書店創辦人蔡瑞珊、青鳥書店共同創辦人張鐵志，邀請知名建築師郭旭原、黃惠美，重新改建廢棄的太平國小，齊力打造全台灣最美的書店「太平青鳥」。

▲基隆太平青鳥書店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼太平青鳥書店以書為起點，策劃多種文化活動。（圖／記者彭懷玉攝）

▲基隆太平青鳥書店。（圖／記者彭懷玉攝）

「太平青鳥」書店坐山望海，能夠鳥瞰基隆港「海景第一排」美景及山景，堪稱「全台最美視野看海書店」，以書為起點，策劃多種文化活動，期許推廣台灣閱讀文化、點燃思想火光，成為一座知識燈塔，也販售咖啡、茶、輕食等，已在10月23日正式開幕。

▲基隆太平青鳥書店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲基隆太平青鳥書店。（圖／記者彭懷玉攝）

接連兩家書店誕生於基隆港都，基隆市長林右昌今日也表示「心情很激動！」提到誠品的進駐，將會帶來新的文化內容意象，可以讓更多人用不同的視野，重新認識基隆這塊土地。

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