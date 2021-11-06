建商今年7折出售！住戶去年買「成冤大頭」　上街抗議遭逮捕

▲武漢的房地產市場出現降價潮。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

武漢的房地產市場日前出現降價潮，部分地區降價幅度甚至達到3成。然而有一群房產持有人，不滿當地一處社區被建商調降出售，認為自身權益遭損害，上街維權，隨後遭到當地警方行政拘留。

據《每日經濟新聞》報導，近期湖北武漢的光谷東麓社區發生多名屋主，被警方行政拘留或行政處罰，理由是以喊口號、舉標語等方式，擾亂公共場所秩序。追溯這些屋主「抗議」的原因，是不滿當地房價調降。

報導引述行政處罰書指出，10月22日晚上5時，中海光谷東麓社區的屋主，因不滿當地房價降價，進而影響自身利益，透過微信群組組織，到武漢市人民政府門口周邊聚集，並以喊口號、舉標語等方式維權。

報導提到，一名負責收集參加者資料的高姓屋主，26日遭公安機關傳喚並接受詢問，接著被以治安管理處罰法相關規定，處行政拘留10日。另有7名參與活動的屋主，遭處行政拘留5日。

報導指出，中海光谷東麓社區地段佳、價格便宜，曾是當地的熱門標的，引發大量瘋搶。在周邊建案開出每平方公尺均價2萬元人民幣（約每坪新台幣28萬7600元）以上時，中海光谷東麓社區才每平方公尺1.5萬元（人民幣，下同）。

然而今年，武漢樓市因為政策因素與投資環境變化，出現了明顯的降價趨勢。中海光谷東麓社區新推出的房屋，喊到每平方公尺1.1萬元，降價幅度介於2到3成間。建商的舉動，引發大量前期購屋者不滿，認為降價後，自身的權益受到侵害。

報導引述一名前期購屋者在的投訴內容指，中海光谷東麓社區的建商「專坑剛需老業主，一夜之間比起新客戶多背負二、三十萬貸款」。

報導另引述當地管委會回應，指投訴人反映的降價問題，未違反大陸「商品房銷售管理辦法」相關規定。據悉，建商於10月22日曾與住戶協商處理方案，但未達共識，目前這個問題仍在進一步協商中。