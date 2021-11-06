　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

建商今年7折出售！住戶去年買「成冤大頭」　上街抗議遭逮捕

▲大陸國家經濟技術開發區,山東膠州經開區,武漢經開區,鄭州經開區。（圖／CFP）

▲武漢的房地產市場出現降價潮。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

武漢的房地產市場日前出現降價潮，部分地區降價幅度甚至達到3成。然而有一群房產持有人，不滿當地一處社區被建商調降出售，認為自身權益遭損害，上街維權，隨後遭到當地警方行政拘留。

據《每日經濟新聞》報導，近期湖北武漢的光谷東麓社區發生多名屋主，被警方行政拘留或行政處罰，理由是以喊口號、舉標語等方式，擾亂公共場所秩序。追溯這些屋主「抗議」的原因，是不滿當地房價調降。

報導引述行政處罰書指出，10月22日晚上5時，中海光谷東麓社區的屋主，因不滿當地房價降價，進而影響自身利益，透過微信群組組織，到武漢市人民政府門口周邊聚集，並以喊口號、舉標語等方式維權。

報導提到，一名負責收集參加者資料的高姓屋主，26日遭公安機關傳喚並接受詢問，接著被以治安管理處罰法相關規定，處行政拘留10日。另有7名參與活動的屋主，遭處行政拘留5日。

報導指出，中海光谷東麓社區地段佳、價格便宜，曾是當地的熱門標的，引發大量瘋搶。在周邊建案開出每平方公尺均價2萬元人民幣（約每坪新台幣28萬7600元）以上時，中海光谷東麓社區才每平方公尺1.5萬元（人民幣，下同）。

然而今年，武漢樓市因為政策因素與投資環境變化，出現了明顯的降價趨勢。中海光谷東麓社區新推出的房屋，喊到每平方公尺1.1萬元，降價幅度介於2到3成間。建商的舉動，引發大量前期購屋者不滿，認為降價後，自身的權益受到侵害。

報導引述一名前期購屋者在的投訴內容指，中海光谷東麓社區的建商「專坑剛需老業主，一夜之間比起新客戶多背負二、三十萬貸款」。

報導另引述當地管委會回應，指投訴人反映的降價問題，未違反大陸「商品房銷售管理辦法」相關規定。據悉，建商於10月22日曾與住戶協商處理方案，但未達共識，目前這個問題仍在進一步協商中。

►Hello Kitty陪你下廚也太棒了吧！

ET快訊
快訊／德州音樂祭驚傳「多人死傷」！　上百人大規模踩踏
59.4萬劑AZ疫苗11月底到期！　莊人祥認「擔心報廢」
快訊／第十四輪開打莫德納！　是否開放混打？莊人祥回應了
快訊／情侶全身赤裸　雙雙陳屍摩鐵浴缸
掛號預約就可打疫苗！　指揮中心公布條件：BNT第二劑須滿18
快訊／又有疫苗來！我國自購AZ疫苗59.4萬劑晚間抵台
快訊／今本土+0　北市本土女「偽陽性」撤案號
LIVE／北市本土女「疑偽陽性」　指揮中心最新說明
獨／2歲童淪白骨「父母稱走失」　1句話讓他淚崩：孩子死了
獨／蛇蠍女行凶前墮胎！母避居崩潰想輕生　小妹不敢上學
快訊／北市情侶分手「女揮刀殺男友」！　走廊都是血
陸房價大跌打7折！住戶去年買「成冤大頭」　上街抗議遭逮捕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

建商今年7折出售！住戶去年買「成冤大頭」　上街抗議遭逮捕

默沙東正與陸官方磋商　探討引進新冠口服藥可能性

國台辦宣布「制裁蘇貞昌」　陸官媒總編：家族財路將被斷！

屁孩隨地撒尿被罵「不配當中國人」　母護子「被推落崖」提告卻吃癟

國台辦制裁蘇貞昌　陸委會：研議「必要反制作為」

她誤陷泥潭受傷「23歲帥警秒靠近」公主抱解救…輕擁入懷安撫暖炸

正版又輸了…日本無印良品遭「北京無印」告貶損商譽　判賠174萬

苦窮村民「土樓免費變洋樓」　家門口就業吸引青年返鄉

大陸球迷嗨了！　C羅連兩次被拍到「用華為這款機皇手機」

奇葩惡徒！租店面假裝銀行ATM　盜領2年才被抓包

差點相撞！騎士轟「未禮讓直行」 老翁兒也加戰局幫腔：憑什麼兇

鄧佳華痛苦「自甩巴掌7次」道歉宜軒！　 5分鐘反省片結局網全怒了

鄧佳華告白第二彈！自搧7巴掌　喊：宜軒我愛妳...連千毅快崩潰

管線太老舊！陸民宅瓦斯桶起火　勇伯不怕危險...賭命用傘拖戶外

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

隨機抱小孩？媽嚇壞扛整台車逃　工人「為安全才抱起」遭控強制罪

小朋友認出黃偉晉：那個拍《終極一班》的　庫洛牌遭沒收...超氣「跟小櫻一樣要重找」

檢舉達人家外狂裝50支監視器！　男臨停被拍「求饒無效」爆衝突

鬆獅犬被蜜蜂叮吃藥超乖像天使　3藥丸2膠囊「噴出粉末」醫生驚呆

網美攻合歡山PO柴柴登頂合照　不熟「禁帶寵物規定」挨罰$600

建商今年7折出售！住戶去年買「成冤大頭」　上街抗議遭逮捕

默沙東正與陸官方磋商　探討引進新冠口服藥可能性

國台辦宣布「制裁蘇貞昌」　陸官媒總編：家族財路將被斷！

屁孩隨地撒尿被罵「不配當中國人」　母護子「被推落崖」提告卻吃癟

國台辦制裁蘇貞昌　陸委會：研議「必要反制作為」

她誤陷泥潭受傷「23歲帥警秒靠近」公主抱解救…輕擁入懷安撫暖炸

正版又輸了…日本無印良品遭「北京無印」告貶損商譽　判賠174萬

苦窮村民「土樓免費變洋樓」　家門口就業吸引青年返鄉

大陸球迷嗨了！　C羅連兩次被拍到「用華為這款機皇手機」

奇葩惡徒！租店面假裝銀行ATM　盜領2年才被抓包

陳柏惟4問推薦林靜儀　「我將成為她的志工」

德州音樂祭驚傳「多人死傷」　百人踩踏後又出事！失控畫面曝光

內資錢進中小股籌碼輕盈　資金簇擁押小不押大

「青色握壽司」撒上金箔好夢幻！神秘物質讓網讚嘆：願意嘗試

高中生零用錢「1萬不夠花」　爸直接加碼！網見超扯金額全傻眼

創新高3族群大揭密

59.4萬劑AZ疫苗11月底到期！莊人祥認「擔心報廢」1關鍵避免

元宇宙正夯　相關概念股還能追嗎？

不爽對方拿日本國旗　保全持飛刀一中商圈追趕下場出爐

快訊／高雄摩鐵驚見雙屍！時間到沒退房　情侶裸躺浴缸

女模被家暴開直播求救　雙手死握鎖頭抵抗男友破門

大陸熱門新聞

婦昏倒　藥局CPR壓斷12根肋骨挨告

海底撈宣布關300店　市值蒸發1.25兆

正妹網紅爆淫片外流　「吃熱狗」真正主角曝

國台辦證實「列台獨制裁清單」：依法對名單人員終身追究刑責

國台辦制裁蘇貞昌　胡錫進：家族財路被斷

同事赴婚宴包800元　事後檢舉害新郎被離職

他抖內44萬後悔　怒殺人妻網紅

妻「絕命毒藥」抹內褲…看丈夫下體潰爛

日本無印良品遭「北京山寨」告貶損商譽　判賠174萬

馬尾妹晨跑失蹤屍體已找到　爸上班錯過救命點

租店面偽裝成銀行ATM　惡徒盜領2年才被抓包

19歲女大生喝醉遭3男撿屍…「生理期性侵」慘死

外送員急著關電梯　婦被夾「腰斬」慘死

建商今年7折出售！屋主去年買慘成冤大頭

更多熱門

相關新聞

井噴還是崩盤？　台中捷運屯區沿線新案坐4望5攀7

井噴還是崩盤？　台中捷運屯區沿線新案坐4望5攀7

台中首條捷運綠線通車後，目前運量已累積突破200萬人次，在捷運開通就已經預熱的房價，以往還有1字頭的中古屋近期成交行情攀升到2字頭，而預售新案更是不遑多讓，同一案1年間，單價從34.75萬元飆升到43.37萬元，漲幅高達24%，每坪差價8.62萬元。

2數據凸顯搶房熱度「過於異常」　房市現雙Ｖ曲線

2數據凸顯搶房熱度「過於異常」　房市現雙Ｖ曲線

汐止買新房「只要南港一半價」　北市首購族搶進樟樹商圈

汐止買新房「只要南港一半價」　北市首購族搶進樟樹商圈

台中東區靠1案1商場翻身！　房價讓在地人直呼：甘五摳零

台中東區靠1案1商場翻身！　房價讓在地人直呼：甘五摳零

永康交易量穩居府城之冠　商業地價燒上6字頭

永康交易量穩居府城之冠　商業地價燒上6字頭

關鍵字：

武漢房價屋主降價

讀者迴響

熱門新聞

女歌手「生產途中昏迷」搶救16天離世　得年27歲

28歲女歌手車禍當場死亡！「遺體面目全非」

婦昏倒　藥局CPR壓斷12根肋骨挨告

海底撈宣布關300店　市值蒸發1.25兆

酒店妹狠殺包養男！　一家人全認了：預謀殺害

台灣正在暴風雨前寧靜　醫模擬1狀況完蛋

連千毅妻「其實是混血兒」揭三圍整型真相！

特休怎請才爽？過來人都選星期一　原因神翻

命理師警告：立冬這4生肖身體會變差！3星座舊疾易復發

Joeman「藍寶堅尼小牛只開1年」！認賠賣了

國小作業找錯字　媽媽求救「快崩潰了」

聖結石飛捷克「錢哪來的」　網揭2點：有料

床上出現馬來貘？網笑：爆漿腸粉

17歲歐陽娣娣拍陸劇出道！　丫鬟造型曝光

超商突公告「1新規定」　客人讚：結帳變超快

更多

最夯影音

更多
差點相撞！騎士轟「未禮讓直行」 老翁兒也加戰局幫腔：憑什麼兇

差點相撞！騎士轟「未禮讓直行」 老翁兒也加戰局幫腔：憑什麼兇
鄧佳華痛苦「自甩巴掌7次」道歉宜軒！　 5分鐘反省片結局網全怒了

鄧佳華痛苦「自甩巴掌7次」道歉宜軒！　 5分鐘反省片結局網全怒了

鄧佳華告白第二彈！自搧7巴掌　喊：宜軒我愛妳...連千毅快崩潰

鄧佳華告白第二彈！自搧7巴掌　喊：宜軒我愛妳...連千毅快崩潰

管線太老舊！陸民宅瓦斯桶起火　勇伯不怕危險...賭命用傘拖戶外

管線太老舊！陸民宅瓦斯桶起火　勇伯不怕危險...賭命用傘拖戶外

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面