55年歷史中都戲院淪危樓開拆　陳其邁允用3D測繪保存記憶

▲中都戲院淪危樓，今日開拆維護公安。（圖／高雄市工務局提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄三民區擁有55年歷史的中都戲院因老舊殘破，被鑑定為危樓，基於安全因素，高雄市政府工務局今（5）日展開拆除作業，除斷水斷電外，也設置安全圍籬，預計30天完成。高雄市長陳其邁肯定許多文史工作者對文化古蹟、歷史情感的保存，將由文化局進行建物3D測繪保存紀錄。

中都戲院建於1966年，為建築師蕭佛助規劃興建，設計外觀採現代主義，垂直束狀為立面形式，一樓挑高為市場商業使用、二樓為夾層式劇院格局。

▲中都戲院經三大公會現勘，確認有結構安全問題，今日開拆維護公安。（圖／高雄市工務局提供）

然而近來經過三大公會現勘，確認中都戲院建築柱子爆裂、鋼筋鏽蝕，有結構安全問題，淪為危樓後，高雄市政府也決議進行拆除。今日由工務局設置安全圍籬，並由台電公司及自來水公司進行斷水斷電，後續再進行拆除建物四周圍雨遮，拆除工程預估30天完成，拆除費用依規定將向所有權人追償。

為保留多數市民對中都戲院的記憶，陳其邁肯定許多文史工作者對於文化古蹟、歷史情感的保存，指示文化局主動進行建物3D測繪予以紀錄保存，並可用於未來新建建物設計參考，透過都市設計制度融入相關元素意象呈現。

▲▼中都戲院今日開拆維護公安，兼顧攤商權益與文資保存。（圖／高雄市工務局提供）



陳其邁允諾，在未來都市計畫或新建、重建過程中，將以最大程度保留原來的底蘊與精神，或以原始設計風格作為改建的標記，完整呈現當時歷史意義或設計精髓，後續工務局、都發局建物審查或規劃時將納為考量。

▲▼位在中都戲院1樓的中都市場，攤商在經發局全力協助下，找到周邊暫時營業地方。（圖／高雄市工務局提供）

另外，位在中都戲院1樓的中都市場，攤商在經發局全力協助下，找到周邊暫時營業地方，經發局也正專案研擬相關租金及其他衍生費用之補貼救濟，同時協助攤商聚焦訴求，將儘速邀集法制局提供法律諮詢，協助攤商透過法律救濟程序向地主爭取原地安置，以確保攤商現有營業權益。