高雄55年老戲院「柱爆牆裂」將強拆　3公會認證：恐立即倒塌

▲民國55年落成的「中都戲院」柱子爆裂、鋼筋鏽蝕嚴重，相當危險。（圖／高雄市工務局提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄城中城大火後，市府展開危樓清查，其中民國55年落成的「中都戲院」柱子爆裂、鋼筋鏽蝕嚴重，相當危險。今（2）日土木技師公會、結構技師公會及建築師公會三大公會聯合聲明，中都戲院建築物若地震來臨時有立即倒塌危險，應儘速拆除。

三民區的「中都戲院」，民國55年落成的建築物，為一樓傳統市場（即中都市場）與二樓戲院共構的建築物，一樓中都市場目前仍在營業使用，二樓戲院自75年停止營業迄今，陸續發生屋頂天花板及部分外牆坍塌情形。

▲中都戲院建築物柱子爆裂、鋼筋鏽蝕嚴重。（圖／高雄市工務局提供）

由於建築物已有柱子爆裂，鋼筋鏽蝕嚴重的情況，相當危險，市府為確保市民及當地攤商安全，將於11月5日進行拆除，同時由經發局全力輔導安置中都市場內攤商。

▲▼三大公會聯合聲明，中都戲院有立即危險應儘速拆除。（圖／高雄市工務局提供）

針對有社群媒體反應，中都戲院鑑定結果是說沒有地震不會有立即坍塌，有地震也是局部坍塌。但土木技師公會、結構技師公會及建築師公會三大公會今日發出聯合聲明強調，中都戲院建築物若地震來臨時有立即倒塌危險，應儘速拆除。

工務局表示，對於所有權人未依期限自行拆除，將處建築物所有權人新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，後續將由工務局強制拆除，拆除工程預估30天完成，拆除費用將向所有權人追償。

