蔡易餘揭CPTPP6成員國準用萊劑　批國民黨配合中國反美

▲民進黨團舉行記者會回應輿情。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

藍綠積極備戰1218公投，國民黨國際部副主任黃裕鈞4日稱反萊豬「某種程度上會影響到台美經貿談判」，遭民進黨立委王定宇譏諷「吃了誠實豆沙包」；民進黨立院黨團5日上午舉行記者會回應輿情，民進黨立委蔡易餘再指，國民黨是配合中國阻擋台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），「國民黨就是在反美，連黨內年輕人都知道這件事會阻擋台灣加入國際組織，就只有你國民黨在裝傻」。

蔡易餘今天說，中國搶著加入CPTPP就是為了阻擋台灣加入，台灣要加入CPTPP最大障礙是中國，最大助力則是同樣在民主同盟的美國，現在11個會員國都開放含萊劑豬肉進口，其中包括澳洲、紐西蘭、加拿大、墨西哥、秘魯、馬來西亞均準用萊劑，國民黨不要再騙了，他們就是站在阻擋台灣加入的中國那一邊。

劉世芳補充，台灣必須遵守CPTPP各項章程和遊戲規則，其章程明文規定，要求各會員國遵守國際相關標準、準則建議，台灣現在要加入CPTPP是在跟時間賽跑，任何助力都應納入。

此外，針對國民黨團今天上午舉行記者會，質疑民進黨主張不能「公投綁大選」，但修憲公投卻可以綁明年地方選舉，是邏輯錯亂；蔡易餘反嗆，請國民黨團好好研讀《憲法》條文，不要說三道四唬爛人民，實際上，《憲法增修條文》明定修憲須經過公告半年、交由公民複決的程序，因此修憲公投可能落在跟大選同一天，不是說修憲就一定要綁大選。

蔡易餘也說，2017年《公民投票法》修法大幅調降公投成案門檻，可以預見未來公投提案一定是密密麻麻很多，倘若還要公投綁大選，恐重演2018年地方選舉投票人潮大排長龍，無法好好讓人民在規定時間內行使投票權的亂象。

另針對「珍愛藻礁（三接遷離）」公投立場，民進黨立委黃世杰出示前總統馬英九任內核定的「天然氣事業部第三座淡化天然氣接收站投資計畫」，直指藍營執政時，規劃232公頃開發面積，還計畫把工業港蓋在藻礁上面，民進黨政府執政後重做環差報告，縮小開發面積至23公頃，且把工業港外推到海上，以避開藻礁區，強調桃園市長鄭文燦任內推動藻礁保育，加強海岸的保護，現有87%海岸線都被劃為不同類型的保護區，「我們會盡最大努力維護海岸環境」。

民進黨立委鄭運鵬直指，國民黨不敢告訴外界的真相是，第三接收站的計畫提出、許可都是在國民黨執政時期處理的，早在1995年這個案子已經存在的，且現在所使用、海岸邊的23公頃也是在馬政府任內填好，「我們沒有多填1公頃的土地」，民進黨政府還多花100多億，要把工業港外推到海上，現在國民黨反對興建三接，如同「廚房裡面只有瓦斯沒有瓦斯爐」，呼籲希望國民黨回頭是岸。