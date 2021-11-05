酒店女殘殺包養男！爸「也收押」曝：他欺負我女兒，想給教訓

▲蛇蠍酒店妹林女。（圖／翻攝當事人臉書）

記者林昱萱／台北報導

彰化一名張姓男子疑遭包養的酒店女林姓女子殺害，不只身上的數百萬元全數被提領，還遭綁石塊、塞石頭丟入溪中棄屍，而檢方進一步追查後發現，林女的家人也涉有重嫌，目前已將林女、林女父親收押，而林女的母親、弟弟則交保。據悉，林女的父親曾透露，是因為女兒被欺負，所以才會想給對方一個教訓。

據悉，張男於去年10月在酒店認識林女後，隨即陷入愛河，不僅每月花10萬元包養對方，還砸了230萬買一輛BMW給對方代步，沒想到之後卻遭到對方殺害棄屍。張男的遺體被打撈上岸時，身軀已經浮腫腐壞到面目無法辨識、屍體上被綁了2塊約40公斤的空心磚，手腳都被麻繩綑綁，眼睛也用膠帶矇住，而之後更是發現，其腹部內也被塞滿石塊。

▲彰化林女涉嫌殺害張男。（圖／翻攝自爆料公社）

針對此案，涉有重嫌的林女被收押，林女的父母及弟弟3人全遭聲押，4日下午裁定結果林父准押，林子及林妻10萬元交保並限居，而據悉，林女的父親曾透露，是因為女兒曾被張男欺負，所以才會想給對方一個教訓。此外，由於目前全案尚未完全釐清，檢察官正進一步釐清案情，追查事件真相，以及是否仍有其餘共犯。