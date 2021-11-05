元宇宙到底是什麼？　臉書改名Meta意外引發迷音熱潮！

記者王佩翊／綜合報導

臉書創辦人祖克柏日前宣布Facebook將改名為「Meta」，靈感來源為元宇宙的英文「Metaverse」，強調公司未來將致力發展元宇宙領域的決心。Podcast節目《宇宙人外信》本周要來聊元宇宙的概念以及臉書改名後引發的迷因熱潮，並以劇聊的形式來介紹相關英文單字。

元宇宙就是一個完全虛擬的世界，人們可以透過配戴某些裝置，進入這個虛擬世界，而在這裡，你可以化身任何存在、做任何事。元宇宙和VR的概念相似，然而元宇宙卻可以破除各個平台、遊戲等空間限制，讓你徹底進入融合在一起的虛擬世界，也就是將原本各自為政的社群平台跟遊戲模糊界線，讓人類可以自由地在不同空間穿梭。

主持人Ryan提到，Metaverse的「Meta」有超越之意，「verse」則是宇宙，因此Metaverse就被翻譯為元宇宙。特別的是，「Meta」在希臘文中也有超越（beyond）之意。

▲臉書宣布更名為「Meta」。（圖／路透）



節目中也提到，臉書宣布改名「Meta」後，吸引許多品牌網友推出迷因。例如，美國知名連鎖速食店溫蒂漢堡（Wendy's）就在推特上仿照臉書，推文說要把店名改成拼音近似Meta的「Meat」（肉），讓網友笑稱，這是「肉宇宙」（Meatavers）的開端。有趣的是，該篇貼文馬上就吸引新成立的Meta官方帳號留言回應，大玩諧音梗「Nice to 『meat』 you.」（很高興肉你），把原本的英文字meet改為meat。



此外，元宇宙將結合AI、5G、AR和VR等創新技術，其中VR跟AR的全稱分別為「Virtual Reality」與「Augmented Reality」。



其他還有關於元宇宙更詳細的舉例與迷因，想學更多英文可點擊連結收聽完整節目，或上各大Podcast平台搜尋《宇宙人外信》。

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