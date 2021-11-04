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查蔡英文論文真假槓教育部　教授賀德芬一審敗訴理由曝光

▲▼立法院教育委員會 「確立違反學術倫理案件客觀公正之處理原則」公聽會 賀德芬教授。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台大名譽教授賀德芬查總統蔡英文博士論文真假，告教育部討資料但一審敗訴。（資料照片／記者屠惠剛攝）

記者黃哲民／台北報導

台北高等行政法院審理台大名譽教授賀德芬告教育部索取資料及求償案，今判賀德芬敗訴，主因是賀德芬已在審理時取得教育部提供總統蔡英文任教政大的履歷表與學位證書，其他已還蔡英文的資料，不屬於教育部保管的政府資訊，至於賀德芬宣稱花費1000萬元赴英國聘當地律師協助追查，欠缺任何舉證與因果關連。

判決指出，賀德芬提告索取蔡英文任職政大時的履歷表與學位證書，教育部於今年（2021年）6月3日本案審理時已提供，賀德芬也當庭確認無誤，沒必要判決教育部再給一次，但賀德芬另索取蔡英文在政大的送審著作與服務證書，經查已在教師送審程序終結後交還蔡英文。

法官認為賀德芬這部分訴請提供的文書，並非由教育部保管中，實際上不屬於《政府資訊公開法》規定的政府資訊或檔案，賀德芬這部分對教育部的請求與法律規定要件不符，而賀德芬要求教育部說明為何將本案蔡英文送審資料列為國家機密，法官指《國家機密保護法》並沒准許特定人民可請求機密核定機關說明核定國家機密的理由與依據，賀德芬無權要求。

至於賀德芬提告主張因教育部拒絕提供本案請求調閱的文書，她遠赴英國聘請當地律師追查相關資訊，受有新台幣1000萬元的財產損害，要求教育部賠償，法官指賀德芬始終沒提出佐證，也無法說明有何因果關係，據此判賀德芬全部敗訴，可上訴。

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